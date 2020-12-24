В инфекционной больнице в Коммунарке на юге Москвы умер бизнесмен с Колымы Владимир Христов, основной акционер и председатель совета директоров "Сусуманзолота". Об этом, как передает "Интерфакс", сообщил газете "Магаданская правда" гендиректор компании Александр Чугунов.

Ему был 71 год. СМИ подтверждают, что причиной смерти стали последствия коронавирусной инфекции.

Христову принадлежало 65,2% "Сусуманзолота", входящего сейчас в первую десятку крупнейших золотодобывающих компаний России. Журнал Forbes называл его единственным в списке богатейших людей России бизнесменом с Колымы (192 место), оценивая состояние бизнесмена в 2020 году в 500 млн долларов.

Основные активы "Сусуманзолота" расположены в Магаданской области, хотя в последние годы компания расширяет свою географию. Помимо Христова акционерами компании являются Любовь Герасимова (14,94%) и "Ассоциация делового сотрудничества" (14,45%), в которой суммарно контрольный пакет принадлежит Любови Христовой и Владимиру Христову.

Владимир Христов Христов - уроженец Сталинской (Донецкой) области Украины. На Дальний Восток он приехал в молодости. В 1980-х годах устроился на Сусуманский горно-обогатительный комбинат.

За почти сорок лет работы на золотодобывающих предприятиях Магаданской области он прошел путь от помощника машиниста экскаватора до первого руководителя предприятия, председателя совета директоров. В 1995 году Христов принял участие в приватизации комбината, создав холдинг, который выкупил сам себя у государства. Головным предприятием холдинга стало ОАО "Сусуманзолото".

Он являлся почетным гражданином Магаданской области, экс-депутатом регионального законодательного собрания нескольких созывов.