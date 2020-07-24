"Альфа-банк" подтвердил утечку данных нескольких десятков своих клиентов

В банке настаивают, что речь идет о данных нескольких десятков клиентов, при этом часть уже не является актуальной.

"Деньги клиентов находятся в безопасности - утекшие данные не позволяют получить доступ к счетам клиентов. По завершении расследования мы уведомим всех пострадавших клиентов и предупредим их об осторожности", - подчеркнули в банке.

Ранее в пятницу газета "Известия" написала, что в даркнете появилось сообщение о продаже базы данных клиентов "Альфа-банка" и других кредитных организаций. Газета утверждает, что проведенная с помощью системы быстрых платежей (СБП) выборочная проверка показала, что номера телефонов из фрагмента базы действительно используются людьми, имена, отчества и первые буквы фамилий которых совпадают с указанными в той же базе.