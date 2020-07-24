После возобновления международного авиасообщения российские туроператоры открыли бронирование туров в Турцию, сообщаеn Ассоциация туроператоров России (АТОР).

В системах онлайн бронирования туроператоров уже можно забронировать тур в Турцию с вылетами 1 и 10 августа. Первые перелеты будут выполняться со стыковкой в Стамбуле, а прямые рейсы в курортный город Анталия будут доступны с 10 августа.

Стоимость туров в Турцию в августе остаются на уровне цен прошлого года или тех цен, которые были выставлены еще до пандемии, сообщили агентству ТАСС представители крупных туроператоров.Цены были ниже во время кампании раннего бронирования, а сейчас соответствуют стоимости размещения в высокий сезон в прошлом году, пояснили в "Интуристе".

В начале августа перелеты будут осуществляться со стыковкой в Стамбуле, так как прямые рейсы в курортный город Анталья будут доступны с 10 августа.

Россия, напомним, частично возобновляет международное авиасообщение с 1 августа. Кроме Турции, правительство России приняло решение о возобновлении авиасообщения с Великобританией и Танзанией.

В посольстве России в Турции отметили, что тесты на коронавирус в турецких аэропортах в обязательном порядке также проводиться не будут. В то же время, по информации СМИ, в крупных туристических воздушных гаванях страны (Анталья, Даламан, Измир, Стамбул) созданы центры диагностики, где желающие могут сделать тест на коронавирус на платной основе стоимостью 15 евро, сообщило посольство.

Во время полета пассажиры должны полностью заполнить информационную форму, включающую личные данные, номер кресла, адрес пребывания в Турции, данные для связи, данные о симптомах. До пассажиров будет доведена информация о COVID-19. В случае выявления в самолете лица с подозрением на COVID-19 внутри самолета будут проводиться необходимые процедуры.

После посадки и до паспортного контроля в терминале аэропорта у каждого пассажира будет измеряться температура тела. При выявлении повышенной температуры (более 37,5) будет проводится изучение симптомов. При подтверждении подозрения на COVID-19 пассажир будет помещен в карантин или изоляцию и направлен в госпиталь для обследования.