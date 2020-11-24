Эксперты банка Credit Suisse по итогам года отнесли рубль к числу самых слабых валют среди валют-аналогов , пишет РБК. Курс рубля по отношению к доллару с начала 2020 года снизился почти на 19%.

Среди причин эксперты называют отток капитала и изменение структуры сбережений, а именно перераспределение спроса в пользу вложений в иностранные акции и еврооблигации.

Кроме того, на ослабление рубля значительно повлиял геополитический фактор: выборы в Белоруссии, отравление Навального, результаты выборов в США и конфликт в Нагорном Карабахе.

При этом эксперты Credit Suisse считают, что у российской валюты есть потенциал роста до 70-72 рублей к концу года, так как большинство факторов, повлиявших на его ослабление, являются временными.