Запланированное на следующий год изменение методики расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ) необходимо для того, чтобы позволить МРОТ расти быстрее прожиточного минимума. Такой подход обеспечит более быстрый рост доходов работающих граждан, о чем, как передает ТАСС, сообщил замминистра труда и социальной защиты Андрей Пудов .

"Сейчас прожиточный минимум рассчитывается исходя из стоимости продуктов питания, которые входят в потребительскую корзину. Государственная политика направлена на то, чтобы снижать уровень инфляции, особенно в отношении продовольственных товаров", - рассказал Пудов.

Замминистра отметил, что размер прожиточного минимума растет медленнее, чем медианные зарплаты. Поэтому привязка к медианным заработным платам позволит расти доходам работающих россиян быстрее.

"Изучив международный опыт, имея ту самую историю с разноправленными векторами - инфляцией, чтобы она была меньше, и ростом реальных доходов, мы пришли к выводу, что наиболее разумным, с точки зрения движения дальше является вариант, в котором мы берем за основу расчета МРОТ - медианные заработные платы", - сообщил он.

Соответствующий законопроект, напомним, одобрен на заседании Правительства 23 сентября, а на следующей неделе его планируют внести в Госдуму.

С будущего года Минтруд предлагает отказаться от расчета прожиточного минимума как статистической стоимости корзины потребления и определить его как часть (44,2%) среднедушевого дохода​​​. МРОТ до 2026 года Минтруд предлагает установить на уровне 42% медианной зарплаты. Таким образом, минимальный размер оплаты труда составит 12792 рубля. Сейчас его размер 12 130 рублей. Увеличение МРОТ затронет 3,9 млн человек.

Медианная зарплата - зарплата половины россиян, работающих на крупных и средних предприятиях. По данным Росстата, за 2019 год медианный среднедушевой доход по России составил 26365 рублей.