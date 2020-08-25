Доллар и евро ускорили рост, обновив локальные максимумы на Московской бирже во вторник вечером, рубль усилил падение к бивалютной корзине на фоне выхода глобальных инвесторов из рисковых активов.

Курс доллара США составил 75,39 руб. в 19:00, что на 72 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. При этом доллар торгуется на максимальных отметках с 4 мая. Евро стоил 89,08 рубля, подорожав на 1,115 рубля. При этом евро торгуется выше 89 рублей впервые с 30 марта.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) увеличилась на 89,78 копейки - до 81,55 рубля.

Рубль усилил темпы снижения к доллару и евро на вечерних торгах вслед за большинством мировых площадок, отмечает "Интерфакс". Глобальные инвесторы выходят из рисковых активов на фоне фиксации прибыли Дополнительное давление на рубль оказывает уменьшение спроса на рублевую ликвидность после завершения основных налоговых выплат августа и рост геополитических рисков вокруг России.

Дополнительное давление на рубль оказывают темы, связанные с политическим кризисом в Белоруссии и относительно предполагаемого отравления оппозиционного политика Алексея Навального.