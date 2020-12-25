Счетная палата заявила о недостаточности мер по снижению бедности в РФ

Moscow-Live / Тихонов Михаил Согласно обследованию за 2014-2018 годы, люди с доходом ниже двух прожиточных минимумов (тогда составлял от 8 тыс. до 10 тыс. руб.) в среднем получили 58,3% общей суммы социальных выплат

Moscow-Live / Акишин Вячеслав

Общий объем финансирования мероприятий по снижению уровня бедности в России и обеспечению роста реальных доходов россиян составит в 2019-2024 годах 15,3 трлн рублей. При этом введение мер по поддержке семей с детьми с рождения до семи лет позволит снизить уровень бедности на 2 п. п., говорится в анализе Счетной палаты по достижению национальной цели "Снижение в два раза уровня бедности в РФ". Его данные приводит ТАСС.

Отмечается, что достижение национальных целей на федеральном уровне осуществляется в рамках 992 мероприятий национальных проектов, федеральных проектов и государственных программ. При этом ряд крупномасштабных мер позволит снизить уровень бедности на 2,32%, а рост реальных располагаемых доходов вырастет на 1,04%. от уровня бедности и реальных располагаемых доходов до введения мер. "Дополнительные денежные пособия семьям с детьми снижают дефицит доходов населения на 6,7%, что приводит к снижению бедности на 1,99 п. п. и росту реальных располагаемых доходов на 0,82 п. п.", - говорится в документе.

Как отмечает Счетная палата, в 2014-2018 годах доля всего объема социальных выплат, которую получали малоимущие семьи, находилась на уровне 22-26%. "При этом 19-20% малоимущих домохозяйств не получали никаких социальных выплат в течение данного периода. Это говорит о низком уровне нацеленности социальных выплат на малоимущих, то есть о низкой доле средств социальной поддержки, получаемых малоимущими, в общей стоимости этих средств", - говорится в документе.

В то же время пандемия коронавируса и "вызванные ею шоки" окажут негативное влияние на достижение национальных целей по устойчивому росту доходов и снижению уровня бедности как в краткосрочном, так в долгосрочном периодах. Поэтому программа по сокращению бедности в России к 2030 году рискует остаться невыполненной.

Также отмечается, что нацпроекты и госпрограммы правительства, даже без учета последствий пандемии COVID-19, не обеспечивали достижение поставленных президентом национальных целей по росту реальных доходов россиян и двукратному снижению уровня бедности к 2024 году. Российская система соцподдержки нуждается в модификации: каждое пособие должно в значительной мере повышать уровень доходов его получателей, а в противном случае должно быть заменено. При разработке новых мер и при совершенствовании уже имеющихся их адресатами должны становиться в первую очередь уязвимые категории населения, в том числе те, которые формально бедными не являются, но подвержены риску оказаться за чертой бедности.

Ведущий научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Елена Гришина подтвердила РБК, что существенная доля малоимущих действительно не получает социальных пособий. Это связано, в частности, с недостаточной информированностью населения о мерах поддержки, а также сложными процедурами сбора и оформления документов, которые требуют времени и денег. Если же человек, например, проживает в отдаленном населенном пункте, то иногда для того, чтобы доехать до регионального центра и подать необходимые документы, нужно потратить больше денег, чем сам номинальный размер пособия.

Для получения большинства мер социальной поддержки требуется подтверждение низкого дохода, но часто нуждающиеся заняты в теневом секторе экономики и не могут официально подтвердить свой заработок, предоставив справку с места работы. После упрощения процедуры оформления пособия через ее перевод в электронный вид часть малоимущих, занятых в теневом секторе, могут просто выпасть из системы соцподдержки. А в некоторых соцпрограммах получателями помощи могут стать только те, кто зарегистрирован как безработный или представил сведения об официальном заработке.

В 2020 году антикризисные социальные выплаты (включая повышенные пособия по безработице и выплаты семьям с детьми) составили более 0,7 трлн руб., сообщал но если прямые разовые выплаты на детей в размере 10 тыс. руб. получили практически все, кому они были положены, то весенние выплаты на детей от 3 до 7 лет уже достались не всем малоимущим, имеющим на них право. Для получения этих выплат нужно было подтвердить среднедушевой доход ниже одного прожиточного минимума.

Можно ожидать, что в 2020 году охват социальной поддержки увеличился, поскольку был существенно расширен список категорий населения, получающих социальную помощь. Но временные меры социальной поддержки (такие как разовые выплаты семьям с детьми или надбавка к пособию для безработных с детьми) не могут повлечь существенных долгосрочных последствий. Зато новые постоянные адресные меры поддержки семей с детьми до трех лет и от трех до семи лет направлены преимущественно на малоимущие домохозяйства, и, по расчетам Счетной палаты, их вклад в снижение уровня бедности составляет около 2 п.п. В Счетной палате полагают, что создание действенной адресной системы соцподдержки должно способствовать снижению дефицита доходов малоимущих домохозяйств, снижению уровня бедности и доли нуждающихся домохозяйств, не получающих никаких социальных выплат.

В зоне риска также находятся семьи, у которых подушевой доход немного превышает величину прожиточного минимума, что формально позволяет не относить их к категории бедных, отмечают госаудиторы. Эти семьи все равно не имеют достаточно средств для сбережений и при любом негативном шоке (болезни, увольнении и др.), а также при рождении ребенка могут оказаться за чертой бедности.

Согласно обследованию за 2014-2018 годы, люди с доходом ниже двух прожиточных минимумов (тогда составлял от 8 тыс. до 10 тыс. руб.) в среднем получили 58,3% общей суммы социальных выплат. Из этого следует, что более 40% всех выплат досталось более обеспеченным людям.

Российская система социальной защиты фактически не выделяет категорию бедных семей как приоритетную для оказания господдержки, а понятие "адресность социальной поддержки" не имеет четкого определения. Госаудиторы предлагают определять адресность как нацеленность социальной поддержки на уязвимые слои населения, в том числе те, которые формально бедными не являются, но подвержены риску оказаться за чертой бедности. Также необходимо увеличить объем дополнительных адресных выплат нуждающимся, ввести дополнительные метрики для оценки благосостояния населения и измерения глубины бедности, провести анализ и систематизировать все существующие меры господдержки.

"Мы рекомендуем Минтруду провести анализ и систематизацию имеющейся системы соцподдержки и определить критерии их получения с указанием их вклада в снижение бедности или повышение доходов целевой группы населения", - отмечает директор департамента исследований и методологии Счетной палаты Дарья Цыплакова. В Минтруде заявили, что задача социальной политики - не только помогать тем гражданам, чьи доходы оказались ниже уровня прожиточного минимума, но и не допускать снижения доходов людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Напомним, 68% россиян полагают, что в стране следует ввести фиксированную ежемесячную выплату со стороны государства гражданам, независимо от рода их деятельности и социального положения. В наибольшей мере такая идея приходится по душе согражданам в возрасте 25-34 лет и 35-44 лет - по 70% респондентов соответственно. 8% сограждан полагают, что такую норму вводить не стоит, среди россиян в возрасте 45 лет и старше этой точки зрения придерживается каждый десятый.

Больше всего сторонников фиксированной выплаты наблюдается среди россиян с относительно высоким доходом: среди сограждан с зарплатой до 30 тыс. рублей в месяц такой доход хотели бы иметь 68% респондентов, тогда как среди россиян, зарабатывающих от 80 тыс. рублей ежемесячно, эта доля составляет 74%. Что касается оптимального размера такой выплаты, то согласно исследованию, каждый третий россиянин (32%) из тех, кто уверен в необходимости введения такой поддержки со стороны государства, указывает на уровень от 10 до 20 тысяч рублей в месяц, каждый четвертый (25%) полагает, что речь должна идти о сумме до 30 тысяч рублей, 12 % сторонников такой поддержки указывают на сумму до 40 тысяч рублей, почти каждый десятый (9%) уверен, что можно поставить вопрос и о сумме до 50 тысяч рублей ежемесячно. В среднем сумма минимального гарантированного дохода должна быть в пределах 28 500 рублей.