Юрий Трутнев

Пресс-служба Президента России Минстрой, лоббирующий активное привлечение в Россию гастарбайтеров, на днях указал на недостаток рабочей силы и предложил упростить въезд в страну трудовых мигрантов

Главстройнадзор Московской области / ВКонтакте

Предложение вице-премьера правительства РФ Юрия Трутнева ввести акцизы для компаний за привлечение трудовых мигрантов на новые проекты поддерживают 52% россиян. Об этом, как передает "Интерфакс", свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru.

Отмечается, что среди россиян в возрасте 45 лет и старше эту идею одобряют 60% респондентов. Исследование показало, что российские мужчины больше, чем женщины поддерживают эту инициативу - 59% и 39% респондентов соответственно.

В свою очередь, каждый пятый россиянин (22%) высказался против предложения Трутнева, среди людей в возрасте до 34 лет эта инициатива пришлась не по душе каждому третьему (34%), отмечают в SuperJob.ru.

Результаты опроса показали, что каждый четвертый россиянин (26%) затрудняется оценить инициативу Трутнева.

Опрос был проведен 25 декабря 2020 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет, представляющих экономически активное население России, в 326 населенных пунктах, во всех федеральных округах.

Напомним, Минстрой, лоббирующий активное привлечение в Россию гастарбайтеров, на днях указал на недостаток рабочей силы и предложил упростить въезд в страну трудовых мигрантов. Вмце-премьер Трутнев на это предложил, что нужно обязать компании платить за привлечение иностранных рабочих.

15 декабря ведомство внесло в правительство предложения по организации упрощенного въезда трудовых мигрантов для работы на российских стройплощадках. Ранее эта инициатива была согласована с Минтруда, МВД и Роспотребнадзором.

По оценкам Минстроя, дефицит рабочей силы в России к 1 декабря составляет 190 тысяч человек.