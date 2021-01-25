У мошенников появилась новая схема развода, связанная с удаленной работой

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Роскачество раскрыло новую схему мошенничества, маскируемую под предложение удаленной работы, сообщается на официальном сайте ведомства.

По данным экспертов, спрос на удаленные вакансии, выросший в период пандемии, спровоцировал новую волну краж. Согласно схеме злоумышленников, соискателю звонит мошенник, который озвучивает выгодные условия труда. После этого рекрутер присылает ссылку на приложение, которое нужно установить на телефон под предлогами защищенного корпоративного мессенджера, в котором пройдет следующий этап собеседования, или необходимости ознакомиться с продуктом компании.

После установки приложения вирус, спрятанный внутри программы, сразу передает прямое управление телефоном злоумышленнику, или же перехватывает пароль от мобильного банка жертвы.

"Итог всегда один - исчезающие со счета деньги. Данный факт особенно неприятен для находящегося в поиске работы человека. Помните: обычно мошеннический развод происходит внезапно и быстро", - предупредили в Роскачестве.

Какие правила надо соблюдать, чтобы не попасться на уловки мошенников

Роскачество перечисляет шесть простых правил, которые должны уберечь россиян от попадания в сети мошенников:

1. не направляйте сомнительным корреспондентам сканы ваших документов, особенно на начальном этапе общения;

2. не совершайте "залоговый платеж" или другие платежи - работа предполагает, что это вам будут платить за труд, а не наоборот. Это должно стать поводом насторожиться или даже попрощаться с потенциальным "работодателем";

3. не поддавайтесь на убеждение или даже давление с целью установить какое-либо приложение сразу в процессе разговора (чтобы не было времени заметить его вредоносную активность) - сразу завершайте общение с данным лицом;

4. не переходите по ссылкам на скачивание файлов и приложений, которые вам присылают незнакомые и малознакомые люди. Если вам предлагают скачать какое-то приложение, предварительно наведите справки, о чем речь, посмотрите на рейтинг и отзывы в магазине. Нередко беглого поиска достаточно, чтобы убедиться, что перед вами мошенники;

5. не сообщайте никому по телефону свои персональные данные, пароли и реквизиты карт. Это никак не поспособствует поиску работы;

6. всегда держите включенным антивирус на ПК и смартфоне, не забывайте его обновлять и регулярно проводить сканирование на вирусы.