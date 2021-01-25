Доллар и евро начали расти и уверенно дорожают на Московской бирже в понедельник вечером, рубль перешел к снижению и заметно дешевеет к бивалютной корзине в условиях завершения основных налоговых выплат января и опасений инвесторов по поводу расширения антироссийских санкций в связи с арестом оппозиционного политика Алексея Навального и жесткой реакцией властей на начавшиеся всероссийские протесты.

Курс доллара составил 75,72 руб. в 19:00, что на 42 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов, передает "Интерфакс". Евро стоил 91,86 руб., подорожав на 23,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 33,68 копейки - до 82,98 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль развернулся вниз и активно дешевеет к доллару и евро на вечерних торгах в условиях снижения спроса на рублевую ликвидность после перечисления в бюджет основных налогов января. В понедельник компании уплатили НДС, НДПИ и акцизы, до конца месяца им осталось выплатить налог на прибыль. После этого участники внутреннего валютного рынка перешли к продаже рубля, так как до сих пор полностью не ясны риски, связанные с антироссийской санкционной политикой новой администрации США и действиями западных стран в целом из-за внутриполитической ситуации в РФ.

Глобальные инвесторы продолжают рассчитывать на продолжение смягчения денежно-кредитной политики в США. Тем не менее, в понедельник они фиксируют прибыль в ожидании развития темы принятия нового пакета стимулов американской экономики.

Белый дом в воскресенье начал переговоры с двухпартийной группой сенаторов по пакету стимулов объемом 1,9 трлн долларов, сообщает Associated Press. При этом часть республиканцев уже начала высказывать сомнения в необходимости новых стимулирующих мер и, кроме того, сенатор-демократ Джо Манчин заявил, что может проголосовать против увеличения размера прямых выплат жителям США с 600 долларов до 2000 долларов в рамках последнего пакета стимулов.

Финансовый комитет Сената США в пятницу единогласно поддержал кандидатуру бывшей главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джанет Йеллен на пост министра финансов страны. Ранее Йеллен призвала законодателей "действовать масштабно", чтобы предотвратить затяжной экономический спад, и отмела опасения по поводу растущего объема госдолга США.

На этой неделе инвесторы ожидают первого в этом году заседания Федрезерва.

Совет ЕС на уровне глав МИД обсудил в понедельник ситуацию с арестом в Москве Навального и прошедшими в субботу в России акциями в его поддержку. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что конкретные предложения по санкциям в отношении России по ситуации с Навальным в понедельник не рассматривались.

"Нет никакого конкретного плана", - сказал он на пресс-конференции по итогам совета ЕС на уровне глав МИД, комментируя тему возможных санкций. По его словам, на встрече глав МИД стран ЕС некоторые министры поднимали вопрос введения санкций, а некоторые - нет.

При этом Боррель отметил, что Евросоюз готов реагировать на дальнейшие события вокруг Навального. Также он заявил, что в первую неделю февраля прибудет в Россию для переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и на переговорах в том числе будет поднят вопрос об аресте оппозиционера.

Берлин осуждает применение силы против демонстрантов на акциях в российских городах в минувшую субботу, заявил в понедельник официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт. Тем не менее, по его словам, Берлин не считает, что темы "Северного потока 2" и ситуации с Алексеем Навальным имеют прямую связь, позиция правительства ФРГ по проекту не изменилась. "Прямой связи между Навальным и проектом "Северный поток 2" нет", - сказал он журналистам в Берлине.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик отдела управления активами УК "Промсвязь" Илья Голубов, российский рубль, открывшись утром в понедельник ростом относительно доллара США, ко второй половине дня растерял свой оптимизм, уйдя в район 75,7 руб. "Одной из основных причин падения российской валюты является увеличение санкционных рисков на фоне ужесточения риторики из-за океана. Сам доллар США немного прибавил к корзине валют развитых стран (индекс DXY). Из важных событий этой недели стоит выделить заседание Федерального комитета по операциям на открытом рынке ФРС США", - отмечает Голубов.

"Открывшись вверх на позитивном внешнем фоне, рубль некоторое время активно повышался благодаря ускорению роста мировых площадок и нефти, однако быстро перешел к снижению, хотя ситуация на глобальных рынках лишь незначительно ухудшилась. В результате российская валюта обновила месячный минимум к доллару и евро, - сказал эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин. - Большинство рисковых активов с начала дня повышалось на фоне уменьшения скорости распространения коронавируса в мире. В некоторых азиатских странах благодаря этому снимают ограничения, однако во многих других регионах ситуация с пандемией остается тяжелой. Несмотря на то, что на выходных не реализовались опасения существенного ухудшения геополитической ситуации, рубль по-прежнему находится под негативным влиянием этого нерыночного фактора, демонстрируя относительную слабость".

Цены на нефть эталонных марок стабильны вечером в понедельник на ожидании новой информации о стимулах в США. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 повысилась на 0,04% - до $55,43 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени опустилась на 0,13% - до $52,2 за баррель.