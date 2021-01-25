Среднемесячная зарплата в Москве в 2019 году составила 94,3 тысячи рублей, подсчитали сотрудники Аналитического центра Москвы. Больше всего в столице получают специалисты в сфере финансовой и страховой деятельности, а меньше всего сотрудники гостиниц и ресторанов.

"Наибольший среднемесячный оклад зафиксирован в финансовой и страховой деятельности (188,2 тысячи рублей), в IТ и связи (131 тысяча рублей). В аутсайдерах гостиницы и рестораны (в среднем 39,8 тысячи рублей в месяц) и административная деятельность (53,8 тысячи рублей)", - сообщили в центре.

Один из самых высоких темпов роста заработных плат наблюдается в строительстве: +35,1% с 2017 по 2019 год, что выше среднего темпа роста зарплат для всех специальностей в Москве, который составляет 27,7%, передает агентство Прайм.

"Темпом быстрее среднего зарплаты растут также в научной и технической деятельности (+39,5%) и в оптовой торговле (+33,5%). А вот в индустрии гостеприимства и общепите заработная плата растет медленнее всего: +9,5% за два года", - сообщили в аналитическом центре.