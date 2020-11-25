bellena / DepositPhotos Минпромторг предложил фуд-кортам обслуживать посетителей за столиками или ввести электронное меню, чтобы не закрыться

bellena / DepositPhotos

Министерство промышленности и торговли предложило властям всех российских регионов четко регламентировать работу фуд-кортов в торговых центрах, чтобы избежать их закрытия из-за коронавируса, пишет РБК со ссылкой на письмо от 20 ноября, подписанное врио директора департамента развития внутренней торговли Александром Лифинцевым.

Замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов заявил, что регламент направлен в регионы для ознакомления и возможного использования в случаях ограничения работы фуд-кортов. Сейчас фуд-корты закрыты в Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Калининградской, Астраханской, Новосибирской и Кировской областях, а также в Татарстане и Чувашии.

Предложенный регламент призван сократить количество посетителей фуд-кортов и избежать очередей при оплате заказов и выдаче еды. Так, посетителей предлагается обслуживать за столиками, как в ресторане: заказы будет принимать и выдавать сотрудник заведения либо посетители будут выбирать еду через электронное меню и оплачивать заказы безналичным способом.

Для каждого кафе на фуд-корте, согласно регламенту, должны быть выделены отдельные посадочные зоны, расстояние между которыми должно быть не меньше 1,5 м. Между посетителями, сидящими за разными столиками, также нужно обеспечить эту дистанцию. На каждого посетителя фуд-корта должно приходиться не менее 4 кв. м. Эту норму нужно будет контролировать во время работы, и если заполненность достигает порогового значения, то доступ на фуд-корт надо приостановить.

Для снижения посещаемости предлагается запретить развлекательные мероприятия на фуд-кортах. Кроме того, должна быть обеспечена постоянная подача свежего воздуха, с запретом на рециркуляцию внутри системы вентиляции. У каждого кафе на фуд-корте предлагается установить прозрачные защитные экраны с окнами оформления и выдачи заказа. После каждого посетителя столы и подносы нужно обрабатывать антисептиком, а около каждого кафе установить диспенсеры с обеззараживающими средствами для рук.

Петербургские торговые центры уже применили ряд этих мер на добровольной основе, убрав часть посадочных мест и установив емкости с антисептиком, также проводилась дезинфекция столов. Основатель и управляющий сети "Теремок" Михаил Гончаров считает наиболее выполнимыми такие меры, как разделение зон и установка защитных экранов. Внедрение электронных меню и обслуживание посетителей сотрудниками кафе, по его мнению, "больше звучит как убийство для многих игроков рынка" в условиях "страшного недокомплекта персонала".

Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров полагает, что предложения, позволяющие продолжить работу фуд-кортов, лучше, чем закрытие. По его словам, своего бизнеса уже лишились около 40% рестораторов и еще столько же находятся "в подвешенном состоянии". "Грань невозможности возвращения долгов уже давно пройдена, а до того как будет ликвидировано предприятие, с бизнеса снимут семь шкур", - констатировал он.