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"Московский кредитный банк" (МКБ) и оператор связи "МегаФон" заключили стратегическое партнерство в целях поддержки малого и среднего бизнеса.

Все корпоративные клиенты "МегаФона" смогут получить бесплатное расчетно-кассовое обслуживание в МКБ по тарифу "Оптимальный" на два месяца. В свою очередь "МегаФон" предлагает корпоративным клиентам МКБ сервис смс-рекламы с бонусом в виде 1500 бесплатных сообщений. Клиентам МКБ также будут доступны корпоративные тарифы, в которых "МегаФон" предлагает максимальный пакет минут и безлимитный интернет за стандартную абонентскую плату. Помимо этого, "МегаФон" предлагает клиентам МКБ бесплатно бронзовый номер "8 800" и бесплатную аналитику или интеграцию с CRM Виртуальной АТС.

"Сейчас, опасаясь второй волны пандемии, многие бизнесмены стремятся максимально перевести свою деятельность в онлайн. Наша партнерская программа с "МегаФоном" не только поможет бизнесу сэкономить на РКО и услугах связи, но и позволит получать все необходимые банковские услуги дистанционно и активнее работать с клиентами в режиме онлайн, - подчеркнул директор департамента малого и среднего бизнеса МКБ Виктор Жидков. - Со своей стороны мы, стремясь поддержать малый бизнес, еще в апреле запустили акцию "ВЭД по-новому" с бесплатным РКО, а с сентября перезапустили тарифы на расчетно-кассовое обслуживание осенью для всех компаний МСБ".

"МегаФон с введением ограничений весной этого года оперативно предложил своим клиентам решения, которые позволили максимально быстро перестроить внутренние процессы и настроить удаленное взаимодействие с сотрудниками и клиентами. Услуга Виртуальная АТС стала одной из самых востребованных бизнесом в этот период. Объем голосовых звонков, поступающих на номера горячих линий "8 800", вырос в период изоляции вдвое. Мы рады предложить клиентам МКБ специальные условия на услуги связи и самые актуальные решения, которые помогают эффективно взаимодействовать с клиентами даже в дистанционном режиме", - отметил директор по маркетингу корпоративного бизнеса "МегаФона" Павел Захаров.

Особые условия на связь для клиентов МКБ доступны по ссылке.

Особые условия для клиентов "МегаФон" на банковское обслуживание доступны по ссылке.

ПАО "Московский кредитный банк" (МКБ) - универсальный коммерческий частный банк, предоставляющий весь спектр банковских услуг для корпоративных и частных клиентов, а также для финансово-кредитных организаций. Банк входит в список системно значимых кредитных организаций, утвержденный Банком России.

Банк был основан в 1992 году. Бенефициарным владельцем банка является бизнесмен Роман Авдеев. Второй частный банк по объему активов по итогам 3 квартала 2020 года (данные рэнкинга "Интерфакс-100").

Надежность и устойчивость МКБ подтверждается рейтингами ведущих российских и международных агентств: "А" от АКРА, "А" от "Эксперт РА", "Ba3" от Moody's; "BB" от Fitch; "ВВ-" от S&P.

Пресс-служба МКБ:

pr@mkb.ru