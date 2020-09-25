Moscow-Live.ru / Николай Будишевский Курс доллара на Мосбирже превысил 91 рубль впервые с февраля 2016 года

Moscow-Live.ru / Николай Будишевский

Евро и доллар активно растут на Московской бирже в пятницу вечером, передает "Интерфакс". курс евро поднялся выше 91 рубля впервые с 11 февраля 2016 года, доллар торгуется выше 78 рублей впервые со 2 апреля.

Курс евро составил 90,93 руб. в 16:58, что на 87,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. При этом чуть ранее евро рос до 91,0125 руб. Доллар стоил 78,17 руб., подорожав на 1,0275 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 96 копеек - до 83,91 рубля.

Основные российские индексы и РТС, теряют 1,5 и 2 процента соответственно. Такая динамика наблюдается на фоне ослабления нефтяных котировок. Сорт Brent из-за роста опасений по спросу опустился до 41,55 доллара за баррель, а сорт WTI - ниже 40 долларов, до 39,8 доллара.Рубль после утреннего роста развернулся вниз и активно дешевеет к доллару и евро под влиянием сразу нескольких негативных факторов, считают эксперты.

Давление на курс нацвалюты оказывают возобновление выхода глобальных инвесторов из рисковых активов на опасениях относительно темпов восстановления мировой экономики в условиях второй волны COVID-19, рост доллара как защитного актива на Forex, дешевеющая нефть, завершение пика налогового периода сентября, а также актуализация темы санкционных рисков.