Россияне назвали доход, необходимый им для достойной жизни

Фотобанк Moscow-Live / Михаил Незговоров

Больше трети россиян - 38% - считают достаточным для достойной жизни месячный доход в 50-80 тысяч рублей, говорится в исследовании банка "Открытие", данные которого приводит РИА "Новости".

Еще 11% россиян хватило бы для этого менее 50 тысяч рублей, 28% опрошенных назвали достойным доход в 80-120 тысяч в месяц на человека, 15% - от 120 до 200 тысяч. Девять процентов респондентов хотели бы зарабатывать для достойной жизни свыше 200 тысяч рублей ежемесячно.

По данным банка, у 70% россиян в настоящее время есть одна постоянная работа. Наиболее высокий процент респондентов с постоянным трудоустройством - в Московском регионе и Центральном федеральном округе, наименее - на Северном Кавказе и в Северо-Западном федеральном округе. Больше одной работы у 8% респондентов, при этом на Северном Кавказе их доля достигает 15%.

В то же время три четверти россиян в настоящее время не довольны своими доходами и хотят зарабатывать больше. Лишь 11% заявили, что их текущая работа обеспечивает им достойный заработок. Больше всего тех, кого устраивают их доходы, в Москве и Московской области (15%). Меньше всего - на Дальнем Востоке (0%), а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (7%).

Одним из вариантов решения этой проблемы является подработка: 70% граждан готовы искать ее, а каждый десятый уже этим занимаются. Лишь 10% заявили, что не нуждаются в подработках, а еще 10% опрошенных сообщили, что не могут искать дополнительный заработок, поскольку слишком много сил тратят на своем нынешнем рабочем месте.

Летом прошлого года Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал данные, согласно которым почти половине россиян регулярно не хватает денег до следующей зарплаты. У большинства подобные ситуации случаются время от времени или редко (по 43%). Треть работающих россиян время от времени сталкиваются с нехваткой денег до зарплаты (33%), каждый десятый (10%) - постоянно, 39% работников - очень редко.

В феврале этого года рекрутинговый сервис hh.ru и финтех-сервис "Деньги вперед" провели свой опрос, выяснив, что четверти россиян не хватает зарплаты даже на основные нужды. Почти у половины из тех, кому не хватает до зарплаты, "дефицит" больше 20 тысяч рублей.

У 25% респондентов зарплата не покрывает основные нужды, 39% ее едва хватает, полностью удовлетворять основные потребности на зарплату получается у 36% опрошенных. Из тех, кому зарплаты не хватает, 46% не хватает более 20 тысяч рублей в месяц, 44% - от 10 до 20 тысяч рублей, каждому десятому - от 5 до 10 тысяч рублей. Из-за нехватки денег три четверти россиян вынуждены отказываться от путешествий и покупки новой одежды и обуви, 71% - от интересного досуга, 42% - от платной медицины и лекарств. Экономить на образовании вынуждены 36% опрошенных.

HH.ru отмечает, что в последние два года рост средних предлагаемых зарплат едва компенсирует инфляцию: в 2020 году они выросли на 6%, или на 2500 рублей. Таким образом, нехватка денег до зарплаты является привычной экономической реальностью большинства россиян и остается основным фактором смены работы. При нехватке денег большинство респондентов прибегает к займам у родственников и друзей, почти треть обращаются в банк за кредитами. Реже россияне берут кредит наличными и обращаются в микрофинансовые организации.