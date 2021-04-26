Татьяна Голикова

Пресс-служба правительства России

Организации не должны снижать зарплату в связи с объявленными президентом нерабочими днями и обязаны выплатить ее сотрудникам в полном объеме, перелает РБК Выходные в этом году продлятся с 1 по 10 мая, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на брифинге в Москве.

Работодатели обязаны платить зарплату своим сотрудникам в нерабочие дни с 4 по 7 мая включительно. "Наличие в мае 2021 года нерабочих дней не является основанием для снижения заработной платы работникам. В этих целях работникам, чья работа оплачивается сдельно, за указанные нерабочие дни выплачивается соответствующее вознаграждение, которое определяется локальным нормативным актом работодателя", - напомнила Голикова.

Она отметила, что в эти дни платить сотрудникам необходимо в полном размере. Вице-премьер также пояснила, что органы власти и другие работодатели самостоятельно определяют численность и состав работников, необходимые для функционирования предприятий.

В Минтруде пояснили, что оплату нерабочих дней с 4 по 7 мая рекомендовано производить в обычном, а не повышенном размере, если работодатель не решит иначе.

23 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила в целях борьбы с пандемией COVID-19 продлить майские праздники, объявив нерабочими днями 4, 5, 6 и 7 мая. Президент Владимир Путин согласился с этой инициативой.