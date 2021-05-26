Штаб-квартира Всемирного банка в Вашингтоне

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Всемирный банк предложил новую национальную программу борьбы с бедностью в России, которая будет более экономной и более результативной.

"Многие из предложений Всемирного банка уже реализуются на практике. В частности, расширение контингента получателей помощи, внедрение комплексной оценки нуждаемости, дифференциация размеров выплат по отдельным мерам поддержки, установление единых правил предоставления поддержки", - сообщили РБК в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.

На вопрос, обсуждал ли ВБ свои идеи с российскими властями, представитель международного института ответил журналистам: "Все, что можно сделать публичным, мы публикуем. Наши частные коммуникации пускай останутся частными".

Российское правительство ставит задачу сократить уровень бедности в стране до 6,6% к 2030 году, однако при сохранении существующих условий эта цель "остается недостижимой", считает Всемирный банк. Необходимо реформировать систему помощи малоимущим и добиться существенного ускорения экономического роста, сказал главный экономист ВБ по России Апурва Санги.

Действующая российская система социальной помощи является дорогостоящей, но недостаточно эффективной, говорится в очередном (полугодовом) докладе ВБ об экономике России, представленном 26 мая. В частности, указано там, помощь малоимущим не является для российского государства приоритетной, если судить по тому, что бедное население до пандемии получало лишь 10% выплат в рамках всей социальной помощи.

По итогам 2020 года уровень бедности составил 12,1% (17,8 млн человек за официальной чертой бедности), сообщал Росстат. В 2020 году воздействие пандемии было смягчено компенсирующими мерами социальной поддержки, что помогло даже сократить уровень бедности с 12,3% по итогам 2019 года. В 2021 году уровень бедности может снизиться до 11,4%, исходя из "совокупного эффекта экономического роста и изменений в мерах социальной поддержки (при допущении полной и адресной реализации новых объявленных мер)", ожидает ВБ. Организация ждет роста ВВП России в 2021 году на 3,2% согласно ее базовому прогнозу.