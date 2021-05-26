Так как в стране остро не хватает рабочих рук из-за отсутствия мигрантов, не вернувшихся в страну после пандемии коронавируса, то на строительство Байкало-Амурской магистрали (БАМ) будут направлены заключенные

Трансмашхолдинг Директор ФСИН Александр Калашников

Федеральная служба исполнения наказаний

Практика использования труда заключенных на строительстве особо сложных объектов вернулась в Россию. Так как в стране остро не хватает рабочих рук из-за отсутствия мигрантов, не вернувшихся в страну после пандемии коронавируса, то на строительство Байкало-Амурской магистрали (БАМ) будут направлены заключенные.

Первая партия российских зеков отправится работать на БАМ уже в июне этого года.

Компания "ТС Строй" планирует привлечь к работам на объектах Восточного полигона более 400 человек, отбывающих наказание, еще один подрядчик - "Промстрой" - привлечет около 100 заключенных. Всего речь идет о трудоустройстве около 600 человек.

Как сообщает "Коммерсант", заключенных будут устраивать на позиции, не требующие высокой квалификации, им предложат работать разнорабочими, бетонщиками и арматурщиками.

Подобный опыт у российского государства был еще в 1930-х годах. В 1932 году приказом ОГПУ был создан БАМлаг, входивший в систему ГУЛАГ НКВД. К моменту ликвидации БАМлага и его переформатирования в 1938 году в Управление железнодорожного строительства НКВД на Дальнем Востоке силами заключенных был построен участок БАМ-Тында длиной 190 км, соединяющие БАМ с Транссибом линии Известковая-Ургал и Волочаевка-Комсомольск-на-Амуре. С 1932 по 1953 год с перерывом и разбором уложенных во время войны временных путей были построены участки Комсомольск-Совгавань, Тайшет-Братск, Братск-Усть-Кут.

Однако директор ФСИН Александр Калашников утверждает, что нынешнее использование труда заключенных не будет ГУЛАГом, "это будут абсолютно новые достойные условия, потому что этот человек уже будет трудиться в рамках общежития или снимать квартиру, при желании с семьей, получать достойную зарплату".

Однако в Госдуме РФ напомнили, что использование заключенных на тех работах, на которых привлекались трудовые мигранты, не поможет решить проблему дефицита трудовых ресурсов, так как из почти полумиллиона российских заключенных только около 188 тысяч имеют право на принудительные работы.