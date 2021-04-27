ФАС возбудила дела против "Северстали", ММК и НЛМК, заподозрив их в необоснованном повышении цен

Фотобанк Moscow-Live / Михаил Тихонов

Федеральная антимонопольная служба возбудила дела против компаний "Северсталь", ММК и ПАО "НЛМК" из-за монопольно высоких цен на плоский прокат. Как сообщается на сайте службы, ФАС провела анализ и сделала вывод о нарушении порядка роста цен на горячекатаный плоский прокат.

По данным ведомства, рост цен на прокат происходил более быстрыми темпами, чем рост стоимости сырья, необходимого для его производства. Спрос со стороны российских потребителей существенно не увеличился, что не могло вызвать повышение цен более чем на 50% за первое полугодие 2021 года.

"ФАС возбудила три дела на рынке плоского проката. По мнению ведомства, компании "Северсталь", "ММК" и ПАО "НЛМК" поддерживали монопольно высокие цены", - говорится в сообщении. Это является нарушением пункта 1 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции. В сообщении также подчеркивается, что компании "Северсталь", "ММК" и "НЛМК" занимают коллективное доминирующее положение на рынке горячекатанного проката.

Отмечается, что рассмотрение в рамках трех разных дел позволит избежать доступа компаний-конкурентов к коммерческой информации друг друга и согласования их позиции и действий. В случае установления факта нарушения организациям могут быть назначены оборотные штрафы в соответствии со ст. 14.31 КоАП РФ.