Сбербанк в рамках пилотного проекта откроет аптеки в своих отделениях. Как сообщил первый зампред правления кредитной организации Лев Хасис, которого цитирует РИА "Новости", так называемая "СберЕАптека" будет пользоваться помещениями на "очень льготных условиях" и сможет предлагать низкие цены.

"Если мы увидим, что нашим клиентам нравится возможность совместить поход в банк вместе с тем, чтобы заглянуть в аптеку и что-то приобрести, то мы это будем расширять", - сказал Хасис, добавив, что в рамках работы аптеки "Сбера" обсудят оптимизацию фасовки препаратов с производителями лекарств.

"Очень часто врач рекомендует купить какое-то лекарство, а там, например, есть 50 таблеток, из которых нам нужно использовать пять, а платить нужно за всю упаковку. Поэтому "СберЕАптека" в том числе планирует <...> дать возможность клиентам покупать не целостные, объемные флаконы, чтобы можно было купить ровно столько таблеток, сколько нужно", - пояснил он, добавив, что "СберЕАптека" также намерена развивать собственную линию более дешевых дженериков.

24 сентября "Сбербанк" провел конференцию "Сбер Конф", на которой Герман Греф официально объявил о ребрендинге и смене названия банка на "Сбер" и представил новый логотип организации. Сообщалось, что в дальнейшем офисы банка станут общественными пространствами с кафе и возможностью отдохнуть, а также лишатся привычных барьеров и стекол.

Также на мероприятии был представлен целый ряд новых сервисов и устройств, включая новые банкоматы с распознаванием лиц и возможностью управления голосом. С помощью новых банкоматов можно будет получить и различные нефинансовые услуги: заказать такси, купить билет в кино и так далее. Фирменная ТВ-приставка SberBox может использоваться в качестве игровой приставки и музыкального плеера и дать возможность пользователю подпевать любимым исполнителям, показывая текст песни на экране. А "умная" колонка с экраном SberPortal способна распознать лицо пользователя, использоваться как устройство для видеозвонков, а также слышит команды на фоне посторонних шумов.

В декабре того же года президент РФ Владимир Путин отметил успехи Сбербанка в создании экосистемы, отметим, что банк демонстрирует "хороший пример того, как нужно работать в высокотехнологичной сфере". "Но все-таки нужно не забывать, что Сбер, хоть и экосистема - это банк в первую очередь. Требования Центрального банка финансовое учреждение должно соблюдать", - сказал Путин.