Moscow-Live.ru / Вячеслав Акишин Банк России предупредил кредитные организации об утечке данных 55 тыс. карт клиентов маркетплейса Joom

Moscow-Live.ru / Вячеслав Акишин

Банк России предупредил кредитные организации об утечке данных 55 тыс. карт клиентов маркетплейса Joom, специализирующегося на доставке товаров из Китая по всему миру. Об этом рассказали РБК два источника в банковском секторе и подтвердил собеседник, близкий к ЦБ.

РБК нашел несколько объявлений о базе данных клиентов на специализированных сайтах и в Telegram-каналах, которые были опубликованы на прошлой неделе, - в большинстве из них данные можно скачать бесплатно. База данных содержит первые шесть и последние четыре цифры номера карты, срок ее действия, указание платежной системы и банка, который выпустил карту, а также ФИО, контактные данные (телефон и электронную почту) и адрес проживания. В базе содержатся сведения о картах и клиентах Сбербанка, Россельхозбанка, "Открытия", Райффайзенбанка, МКБ, Тинькофф Банка, Росбанка, Почта Банка, Киви Банка, Абсолют Банка, "Ак Барса", Промсвязьбанка, Ситибанка, Юникредит Банка, банков "Санкт-Петербург", "Уралсиб", "Зенит", "Ренессанс Кредит", РНКБ, МТС Банка, УБРиР и других российских и зарубежных банков.

Сообщения от ФинЦЕРТ (Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Банка России) приходили только банкам, чьи карты использовали клиенты из базы. Платежная система Visa также проинформировала кредитные организации об утечке.

Компания Joom сообщала об утечке еще в марте, но тогда речь шла только об именах, адресах, номерах телефона и данных электронной почты (без информации о банковских картах) "как минимум 1 тыс. пользователей" в России и Белоруссии, а не о 55 тысячах. Представитель Joom сказал, что в марте злоумышленники получили доступ к ресурсам одного из контрагентов Joom, и маркетплейс уже прекратил отношения с ним, а угроза дальнейшей утечки была устранена. Он также заявил, что не может подтвердить информацию об объеме в 55 тысяч, так как опубликованную базу необходимо изучить и проанализировать на предмет соответствия данным компании.

Представитель Сбербанка заявил, что компания получила уведомления об инциденте от платежных систем, но не зафиксировала данные карт своих клиентов в утекшей базе. В ней были сведения о картах четырех клиентов зарубежных "дочек" Сбербанка, но им ничего не угрожает. В то же время утекшую в сеть информацию все же можно использовать для мошенничества. "Поэтому рекомендуем банкам, чьи клиенты оказались в списке, провести с клиентами коммуникации и усилить правила на антифрод системах", - сообщили в Сбербанке РИА "Новости".

О полученном предупреждении заявили также представители Райффайзенбанка, банка "Открытие", Росбанк и МКБ, Промсвязьбанка и банка "Санкт-Петербург". При этом представители двух последних банков заявили, что утекшие данные не открывают доступа к счетам, "Открытие" взяло на дополнительный контроль все операции по картам своих клиентов из базы. Райффайзенбанк заблокировал скомпрометированные карты и сообщил клиентам о перевыпуске карт, а Промсвязьбанк намерен это сделать в ближайшее время. Qiwi заблокировала карты и предложила пользователям их перевыпустить или компенсировать стоимость. МТС Банк, УБРиР и РНКБ предупреждают своих клиентов с картами из базы об их компрометации и необходимости перевыпуска. Другие банки также заявили о скором перевыпуске скомпрометированных карт.

Эксперты отмечают, что данные этой базы могут использоваться только с целью мошенничества путем социальной инженерии, когда мошенники обманывают банковских клиентов, для убедительности используя персональную информацию из баз. Интернет-магазины традиционно являются одним из самых слабо защищенных сегментов, так как их создатели уделяют недостаточно внимания вопросу защиты от кибератак. Однако в целом мошенникам будет сложно использовать базу, поскольку после единичного прозвона потенциальные жертвы телефонных мошенников становятся бдительнее.

О такого рода утечках сообщается регулярно: в феврале в cеть попали данные клиентов кредитного брокера "Альфа-Кредит", который собирает заявки на кредиты и помогает выбрать и получить заем в банке. Они содержались в системе управления базами данных MongoDB с открытым кодом, используемой некоторыми компаниями для внутренних задач.

База содержала более 44 тысяч записей, включавших ФИО клиента, сумму и вид запрашиваемого кредита, номер телефона, адрес электронной почты, город и регион проживания. Тогда же в продаже на специализированном интернет-сайте появились данные более 1,2 млн клиентов микрофинансовых организаций. "Пробник" базы, содержащий около 800 записей, включал фамилии, имена, отчества, номера телефонов, адреса электронной почты, даты рождения и паспортные данные россиян. В июле неизвестные опубликовали на одном из хакерских форумов сразу шесть баз данных клиентов сервисов Avito и "Юла".