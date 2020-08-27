57-летняя Елена Батурина, специализирующаяся на девелоперском бизнесе, возглавила рейтинг богатейших женщин России по версии журнала Forbes за 2020 год. В этом году состояние супруги экс-мэра Москвы оценивается в 1,3 млрд долларов, пишет российское издание журнала.

В рейтинге 2019 года она занимала первое место с состоянием в 1,2 млрд долларов. В эту сумму включена стоимость активов: акций компаний, объектов недвижимости и др.

Ранее бывшая владелица девелоперской компании "Интеко" уже неоднократно оказывалась на верхней строчке рейтинга. Так, в 2017 году она удержала лидерство, несмотря на то, что ее состояние с 2016 года сократилось на 100 млн долларов - до 1 млрд.

На второй строчке топа-25 богатейших женщин России - основательница крупнейшего в России интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук. Ее состояние оценивается в 1,1 млрд долларов.

На третьей строчке с состоянием в 700 млн долларов расположилась дочь акционера нефтяной компании "Лукойл" и футбольного клуба "Спартак" - 31-летняя Екатерина Федун, которая впервые включена в этот рейтинг.

В первую десятку также вошли: частный инвестор Татьяна Ковальчук (600 млн долларов), экс-супруга миллиардера Елена Рыболовлева (600 млн долларов), акционер компании "Прогресс Ольга Белявцева (500 млн долларов), дочь миллиардера Аркадия Ротенберга - Лилия Ротенберг (500 млн долларов), зампред правления "Новатэка" Татьяна Кузнецова (450 млн долларов).

Замыкают десятку богатейших женщин владелица пакета акций "Фосагро" Евгения Гурьева (400 млн долларов) и совладелица группы компаний "Содружество" Наталья Луценко (400 млн долларов).

Впервые в рейтинг включена Людмила Коган, которая унаследовала долю мужа (81,8%) в банке "Уралсиб", входящего в топ-30 крупнейших банков России. Ее состояние оценивается в 350 млн долларов.

В совокупности состояние участниц российского женского рейтинга достигло 10,7 млрд долларов.