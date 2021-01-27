Российский Минфин пересмотрел налоговые соглашения с 34 странами

Moscow-Live.ru / Акишин Вячеслав

Минфин опубликовал список из 34 стран, с которыми достигнуты договоренности по пересмотру соглашений об избежании двойного налогообложения (СОИДН). Все эти страны - участницы многосторонней конвенции по выполнению мер, относящихся к налоговым соглашениям, ведут борьбу с агрессивной оптимизацией налогообложения в мире и выводом прибыли из-под налогообложения.

Как пишут "Ведомости", одним из ключевых пунктов конвенции является так называемый тест основной цели. "Речь о том, что льготы по СОИДН не будут предоставляться, если одной из основных целей сделки было получение налогового преимущества, - объяснил партнер КПМГ в России и СНГ Александр Токарев. - Таким образом, теперь при выплате пассивных доходов за рубеж (дивиденды, проценты, роялти, доходы от аренды) необходимо будет подтвердить, что наличие в цепочке платежей иностранной компании имеет под собой реальную деловую цель, а не направлено на получение льготы по соответствующему СОИДН".

Конвенция предполагает разом поменять все СОИДН без необходимости изменять каждое отдельное соглашение, что, по разным оценкам, заняло бы около 30 лет. При этом сформулировано несколько вариантов изменений СОИДН, и каждая страна вправе выбрать из перечня наиболее подходящий для себя.

Россия ратифицировала конвенцию MLI в мае 2019 г., в апреле прошлого года Министерство финансов РФ разослало странам - участницам конвенции уведомления о завершении всех процедур. В итоге для 27 стран, с которыми действуют СОИДН в России, с 1 января 2021 г. эти соглашения автоматически полностью изменились, еще для семи стран они изменились частично.

При этом там, где конвенция MLI предоставляет странам-участницам выбор из нескольких вариантов изменения СОИДН, Россия в большинстве случаев выбрала наиболее жесткий вариант, на который согласны не все страны-партнеры. При этом ключевые положения конвенции уже используются в российской практике налогового администрирования трансграничных сделок: используя механизмы конвенции, Россия поставила под сомнение целесообразность сохранения старых форм СОИДН с рядом стран в 2020 году.

Напомним, в прошлом году по требованию Москвы были пересмотрены СОИДН с Кипром, href="/finance/01Oct2020/rumaltataxes.html">Мальтой и Люксембургом. Россия предпочла устанавливать повышенные ставки налогов для всех выплат дивидендов и процентов лицам, зарегистрированным в подозрительных юрисдикциях вне зависимости от признаков уклонения от уплаты налога.

До начала применения конвенции MLI в России налоговая система уже предусматривала противодействие агрессивному международному налоговому планированию, заключающемуся в использовании компаний исключительно в налоговых целях. К ним можно отнести и режим контролируемых иностранных компаний, а также обмен информацией с иностранными юрисдикциями. По сути, раскрытый в конвенции MLI принцип полностью соответствует концепции фактического получателя дохода, закрепленной в Налоговом кодексе РФ. Эксперты полагают, что новые изменения существенно осложнят использование СОИДН для минимизации налогов, и компаниям, которые используют низконалоговые юрисдикции в своей деятельности, нужно быть готовыми к проверкам налоговых органов, возможности которых со временем будут увеличиваться.