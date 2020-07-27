Стоимость золота на нью-йоркской бирже Comex обновила исторический рекорд, достигнув отметки 1943,93 доллара за тройскую унцию, передает Reuters. Предыдущий рекорд был установлен 6 сентября 2011 года, когда котировки достигали 1920 долларов за унцию. С закрытия прошлой недели драгоценный металл подорожал на 2,3%, а за шесть дней уверенного роста цена поднялась на 7,5%.

Многолетний максимум обновили и котировки серебра, активно растут в цене платина и палладий. Так, сентябрьский фьючерс на серебро дорожал до 23,405 доллара за унцию. По сравнению с закрытием прошлой недели серебро прибавило в цене 7,1%. Цена платина выросла на 3,4%, до 945 долларов за унцию, стоимость палладия - на 2,7%, до 2279,28 доллара за унцию.

Уход в защитные активы, прежде всего в золото, происходит на фоне беспрецедентно мягкой монетарной политики финансового регулятора США, отмечает газета "Коммерсант".

Аналитики не исключают, что на спекулятивном спросе цена на золото может достигнуть и 2 тыс. долларов за унцию. Однако последующая динамика цен будет неустойчивой.

Одновременно падает привлекательность казначейских обязательств США, которые теряют в доходности в ожидании дополнительных новых мер стимулирования.

В условиях роста напряженности в отношениях США и Китая доллар уже не кажется надежным убежищем и средством сбережения капитала, а вот золото становится главным инструментом спасения, доказавшим свою состоятельность на протяжении истории человечества