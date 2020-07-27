Минфин России предложил установить минимальную розничную цену (МРЦ) на игристые вина в размере 169 руб. за бутылку объемом 0,75 литра. Это следует из проекта приказа министерства, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Приказ может вступить в силу с 1 января 2021 года, сообщает "Интерфакс".

"Установить ... цену, не ниже которой осуществляется розничная продажа игристого вина (шампанского), в размере 169 рублей за 0,75 литра готовой продукции", - сказано в этом документе.

В настоящее время минимальная розничная цена на игристое (шампанское) составляет 164 рубля за бутылку 0,75 литра.

Проект приказа предусматривает установление минимальных цен на игристое (шампанское), сформированных путем индексации действующих минимальных цен на прогнозный уровень инфляции на 2020 год в размере 3%, говорится в пояснительной записке к проекту приказа.

Минимальную отпускную цену у производителей предлагается установить на уровне 118 рублей за 0,75 литра, оптовую цену - на уровне 137 рублей.

Напомним, 22 июля Минфин предложил с 1 января 2021 года повысить минимальные розничные цены (МРЦ) на водку на 3,5% - до 238 рублей за 0,5 л и коньяк на 3% - до 445 рублей за 0,5 литра. В марте 2019 года Минфин предложил на 26% повысить минимальную розничную цену на игристые вина - до 206,59 руб., включая акциз и НДС.