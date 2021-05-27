Предполагаемые дети основателя соцсети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павла Дурова впервые вошли в рейтинг богатейших наследников по версии Forbes. По оценке издания, на 12-летнюю дочь и 11-летнего сына российского миллиардера приходится по 8,6 млрд долларов потенциального наследства.

О том, что у Дурова есть двое детей, в 2014 году рассказало издание Lifenews, отметив, что факт их наличия тщательно скрывается. Портал публиковал копию выписки из отдела петербургского ЗАГСа, в которой говорится, что отцом детей является Дуров Павел Валерьевич, а матерью - Бондаренко Дарья Михайловна.

Сокурсник Дурова рассказывал в документальном фильме о создателе "ВКонтакте" и Telegram, что будущий миллиардер и Бондаренко познакомились в СПбГУ. Во время работы над рейтингом Forbes удалось узнать, что сына Дурова зовут Михаил.

Пресс-секретарь соцсети "ВКонтакте" после появления публикации Lifenews отказался комментировать "бульварные сплетни". Сам Дуров, как писали СМИ, заявил, что "охренел, когда узнал это".

Несколько лет назад в разговоре с автором книги "Код Дурова" Николаем Кононовым бизнесмен заявил, что "принципиально не женат" и не собирается вступать в брак, считая его "клерикально-феодальным инструментом подавления личности, нацеленным на встраивание человека в систему".

Тем не менее Forbes в своем новом рейтинге наследников определил возможных детей миллиардера сразу на шестое место. Лидером списка остается сын крупнейшего акционера "Лукойла" Вагита Алекперова Юсуф Алекперов. На второй строчке - Виктория Михельсон и ее сводный брат-дошкольник - дети совладельца "Новатэка" Леонида Михельсона. Топ-3 замыкает Джахангир Махмудов, работающий директором по трансформации УГМК - компании своего отца Искандера Махмудова.