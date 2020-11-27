ЦБ планирует сам оценивать клиентов банков и отрезать неблагонадежных от обслуживания

Moscow-Live.ru / Акишин Вячеслав По словам экспертов, подключение ЦБ к оценке рисков клиентов и создание централизованного сервиса позволило бы существенно снизить процент необоснованных блокировок счетов предпринимателей

Moscow-Live.ru / Акишин Вячеслав

Банк России рассчитывает расширить свои функции и подключиться к проверкам банковских клиентов на риски обналичивания или отмывания денег, следует из проекта поправок в антиотмывочное законодательство, который разработал ЦБ. РБК ознакомился с документом, его подлинность подтвердили два источника на финансовом рынке.

Поправки в законодательство необходимы для внедрения единой межбанковской платформы Банка России по проверке клиентов, которую регулятор рассчитывает запустить в конце 2021 года - начале 2022 года. Платформа ЗСК ("Знай своего клиента") позволит кредитным организациям оценивать благонадежность российских компаний, которые будут распределены между тремя зонами с точки зрения риска проведения сомнительных операций: красную, желтую и зеленую. Банк России рассчитывает принимать активное участие в этом распределении.

В ЦБ пояснили, что законопроект позволит снизить нагрузку на добросовестных предпринимателей, в первую очередь на малый и микробизнес, и сократит количество дублирующих запросов одной и той же информации от разных кредитных организаций.

Предполагается, что банки продолжат передавать сведения о сомнительных операциях клиентов в Банк России и Росфинмониторинг. Регулятор в свою очередь будет относить клиентов к одной из трех групп в зависимости от уровня риска: группа с высоким риском вовлеченности в сомнительные операции, или красная зона, группа со средним риском, или желтая зона, и группа с низким риском, или зеленая зона.

Аналогичное распределение будут проводить и кредитные организации на разных этапах работы с клиентом: при приеме на обслуживание, при получении от него требований провести ту или иную операцию, а также при снятии средств или переводе их в другой банк в случае расторжения договора. Информация также будет направляться в Банк России.

Если ЦБ понизит статус юрлица или переведет его в самую рисковую группу, кредитная организация в течение пяти рабочих дней может направить регулятору собственные оценки по этому клиенту. Если же банк согласится с решением ЦБ, новый подход должен применяться к компании уже на следующий рабочий день.

Сейчас, по оценке ЦБ, доля клиентов в зеленой зоне составляет около 99%, в желтой - 0,3%, в красной - 0,7%, говорится в пояснительной записке к законопроекту (физлица в этой статистике не учитываются). По данным регулятора, его оценки риска клиентов совпадают с банковскими в 95% случаев.

Законопроект модернизирует правила, на основании которых кредитные организации смогут отказывать юридическим лицам и ИП в проведении операций. Сейчас это возможно, если у специалистов финансового мониторинга просто возникли подозрения в обналичивании или отмывании и если клиент не смог предоставить документы для подтверждения экономического смысла транзакции. Теперь предлагается связывать отказ со статусом клиентов.

Для клиентов из красной зоны устанавливается запрет на открытие новых банковских счетов, проведение любых операций, использование системы дистанционного банковского обслуживания (ДБО) и Системы быстрых платежей (СБП). Ограничения возможны, даже если компания не будет считаться высокорисковой, но захочет перевести средства контрагенту из красной зоны. Она может столкнуться с отказом банка или блокировкой доступа к системам дистанционного банковского обслуживания. Однако таким юрлицам предлагается оставить доступ к СБП.

За низкорисковыми клиентами из зеленой зоны банки, наоборот, смогут следить не так пристально. Отказы по переводам между "зелеными" клиентами не допускаются. Желтая же зона станет промежуточной. Если специалисты финмониторинга заметят в их деятельности признаки сомнительности, это по-прежнему может стать основанием для остановки операций. На особом контроле также останутся ИП и юрлица зеленой зоны, работающие с клиентами из желтой.

При попадании клиента в красную зону банк будет обязан проинформировать его об этом: если такая компания дважды за год столкнется с запретом на проведение тех или иных операций, любой из банков будет вправе расторгнуть с ней договор и отказать в снятии или переводе средств при закрытии счетов. Банки также получат право не принимать новых клиентов из красной зоны на обслуживание. Если компания, наоборот, считается низкорисковой (зеленая группа), банк будет не вправе отказаться от заключения с ней договора обслуживания.

Предполагается, что компании зеленой и желтой зон будут иметь возможность узнавать свой статус в банке по запросу. Клиент, отнесенный в красную зону, сможет в течение полугода оспорить это, предоставив документы и пояснения в банк. За ним также сохранится право на обращение в межведомственную комиссию при Банке России, которая занимается реабилитацией клиентов из так называемого черного списка. Отказы банков в обслуживании или проведении операций при этом не будут считаться основанием для гражданско-правовой ответственности.

По словам экспертов, подключение ЦБ к оценке рисков клиентов и создание централизованного сервиса позволило бы существенно снизить процент необоснованных блокировок счетов предпринимателей. По их словам, сотрудники банков работают в условиях жесткого регулирования и не всегда имеют достаточно компетенций и сведений для принятия решений по отдельным клиентам. Вместе с тем многие компании могут попасть в красную зону из-за подозрительных операций в других банках. В этом случае банку потребуется дополнительная информация для принятия решения, и если ее не окажется в системе, предлагаемой Банком России, бумажная волокита может возрасти.

Кроме того, новый проект следовало бы вводить на рынок в более простом режиме, а не на уровне закона. К тому же неизвестно, действительно ли у ЦБ достаточно ресурсов для анализа такого объема операций и клиентов, а отнесение фирмы в красную зону может означать полную остановку бизнеса до момента реабилитации. При этом новых механизмов реабилитации законопроект не предусматривает, а эффективность межведомственной комиссии ЦБ до сих неизвестна: ее статистические данные не публикуются, а рассмотрение заявлений клиентов происходит без их участия. Большинство крупных банков идею не прокомментировали.

В феврале стало известно, что Центробанк РФ решил обновить перечень сомнительных банковских операций, что, с одной стороны, предоставит банкам больше свободы, но и возложит на них немалую ответственность. В частности, появляется больше оснований для блокировки счетов компаний и даже физических лиц. Документ должен быть согласован с Росфинмониторингом, а его вступление в силу запланировано на 1 апреля 2021 года.

Так, в перечень добавят новые основания считать сомнительными операции, связанные с приобретением или продажей виртуальных активов. Кроме того, сомнительными могут стать операции по списанию со счета клиента денежных средств на основании исполнительных документов. Регулярные зачисления от третьих лиц, если это не зарплаты, пенсии и прочие обоснованные операции, также будут причислены к подозрительным. Кроме того, банки смогут при необходимости самостоятельно дополнить перечень сомнительных операций.

Актуализировать перечень решили впервые с 2012 года. Основанием для этого стало то, что он не включал признаки отдельных явно сомнительных операций. Кроме того, возникла необходимость убрать ряд устаревших и спорных признаков. Финансисты признают, что так называемые "черные списки" постоянно разрастаются, причем нередко в них попадают несправедливо. Только в 2019 году из черного списка по "антиотмывочному" закону 115-ФЗ было реабилитировано 20,5 тысячи клиентов и аннулировано 42 тысячи отказов по операциям. С другой стороны, объем сомнительных операций в банковской сфере в последние годы существенно снизился, а текущие поправки сократят число лазеек для тех, кто мог заниматься отмыванием средств.

Поправки затронут также и физлиц: их счета могут быть заблокированы в случае регулярного поступления денежных средств от юрлиц и индивидуальных предпринимателей, если это не экономически обоснованные операции, такие как получение зарплаты. В то же время у бизнеса, в первую очередь малого и среднего, станет больше возможностей оспорить действия кредитных организаций.