Рекомендуемый Роспотребнадзором запрет на работу клубов и ресторанов с 23:00 до 06:00 часов приведет к серьезному спаду их товарооборота и дальнейшему банкротству заведений. По оценкам президента Федерации рестораторов и отельеров России Игоря Бухарова, эта мера приведет к 30% - 40% спада товарооборота заведений, что, в свою очередь, приведет к их невозможности платить деньги сотрудникам, оплачивать налоги, аренду, покупку товаров.

"В этом случае начинается экономия на всем, что ведет к банкротству", - сказал Бухаров "Интерфаксу".Сейчас в Федерации рестораторов и отельеров России идет обсуждение данного постановления Роспотребнадзора и тех мер, которые позволят заведениям общественного питания в регионах страны не закрыться.

Авторитетный ресторатор добавил, что рекомендуемый запрет ночной работы всех предприятий общественного питания - большая ошибка, так как, несмотря на него, люди будут пытаться успеть посетить заведения в разрешенное время и будут концентрироваться в одном месте в короткий промежуток времени.

Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Миронов в качестве компромисса предложил ввести запрет на ночную работу клубов и ресторанов с 24:00. "Для ресторанов - это дополнительный час работы", - сказал он и добавил, что количество людей в этом случае будет распределяться равномерно.

В связи с введенными Роспотребнадзором рекомендациями бары и ночные клубы по всей России пострадают очень серьезно, вплоть до закрытия, считает он. Экономические потери, в основном, понесут клубы и бары, а также какое-то количество ресторанов, которые работают на местах с дорогой арендой, где каждый час важен, включая час с 23:00 до полуночи.

В свою очередь, ресторатор, основатель Novikov Group Аркадий Новиков считает необходимость соблюдение введенных Роспотребнадзором требований рекомендаций.

"Если мы все будем исполнять постановления, то волна коронавируса не будет такой серьезной и массовой. Понятно, что рестораны и развлекательные комплексы пострадают, но я принимаю это и воспринимаю, как необходимую меру", - сказал Новиков.

27 октября, напомним, было опубликовано постановление главного государственного санитарного врача Анны Поповой, которое содержит рекомендации властям регионов РФ по запрету зрелищно-развлекательных мероприятий и услуг общественного питания с 11 часов вечера до 6 часов утра.