Доллар и евро во вторник вечером ускорили рост поднимаются на "Московской бирже" , рубль активно слабеет к бивалютной корзине на фоне негативных сигналов с внешних рынков, передает "Интерфакс".

Курс доллара США составил 76,96 рубля за доллар в 19:00, что на 57,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 91,07 рубля за единицу, подорожав на 82 копейки. Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) увеличилась на 68,53 копейки - до 83,3 рубля.

Рубль заметно ускорил снижение к доллару и евро на вечерних торгах на фоне негативных сигналов с внешних рынков. Давление на глобальных инвесторов оказали свидетельства ухудшения потребительского доверия в США из-за увеличения числа новых случаев заражения COVID-19 в стране, так как это может привести к новым ограничениям в работе бизнеса и жизни людей.

Индекс потребительского доверия в США в октябре упал до 100,9 пункта с пересмотренных 101,3 пункта месяцем ранее. Аналитики в среднем ожидали менее значительного снижения - до 101,5 пункта, по данным MarketWatch.

Индикатор отношения американских потребителей к текущей финансовой ситуации в октябре поднялся до 104,6 пункта с 98,9 пункта месяцем ранее. Подындекс потребительских ожиданий на ближайшие полгода опустился до 98,4 пункта со 102,9 пункта.

Трейдеры продолжают следить за судьбой нового пакета мер поддержки экономики США. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси продолжает надеяться на сделку с Белым домом до президентских выборов, сообщил ее пресс-секретарь Дрю Хэмилл. В то же время, как отмечает CNBC, между сторонами сохраняются разногласия по поводу национальной стратегии тестирования на коронавирус.

В центре внимания рынка на этой неделе - заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ) и данные о динамике ВВП США за третий квартал. Эксперты отмечают наличие у ЕЦБ достаточных оснований для наращивания объемов монетарного стимулирования с учетом возобновившегося роста заболеваемости COVID-19 в Европе. Они не ожидают, что ЕЦБ объявит о каких-то крупных шагах по итогам заседания в четверг, но рассчитывают услышать от главы ЕЦБ Кристин Лагард какие-то сигналы о том, что новые стимулы будут приняты до конца текущего года, пишет агентство Bloomberg.