Число фальшивых иностранных банкнот в РФ выросло в 15 раз в первом квартале

МВД России

Количество выявленных в банковской системе РФ поддельных денежных знаков иностранных государств в первом квартале 2021 года (6080 штук) увеличилось в 15 раз по сравнению с первым кварталом 2020 года (393 штуки) и в 13 раз по сравнению с четвертым кварталом того же года (469 штук). Такие данные приводит сайт Центробанка.

Для сравнения: за весь 2020 год было выявлено 1730 поддельных иностранных денежных знаков, в 2019 году - 2364, а в пиковом за последние десять лет 2016 году - 4546 штук.

Более 2/3 выявленных в первом квартале подделок были обнаружены в феврале (4156), в марте - почти в 10 раз меньше (432), в январе - 1492.

Согласно информации ЦБ РФ, среди выявленных в первом квартале подделок большинство составили фальшивые доллары США (5968 штук). Преимущественно это были поддельные банкноты номиналом 50 долларов серии 2013 года.

Подскочило в первые три месяца и количество выявленных поддельных евро - до 109 против 42 в первом квартале 2020 года и 28 в четвертом квартале. В трех случаях были обнаружены поддельные китайские юани.

Статистика выявления в первом квартале 2021 года поддельных денежных знаков Банка России выглядит благополучней.

В январе на фоне невысокой потребительской активности количество выявленных фальшивых рублей (3123 штуки) было на 24% ниже, чем в январе 2020 года, в феврале (3189) - на 21% меньше, чем годом ранее, однако в марте активность фальшивомонетчиков выросла - выявлено 3519 подделок, что на 12% больше, чем в марте 2020 года, в первый месяц начавшихся ограничений в связи с распространением коронавируса.

Суммарно в первом квартале 2021 года был выявлен 9831 поддельный российский денежный знак, что на 13% меньше, чем годом ранее, а по сравнению с четвертым кварталом 2020 года снижение составило 32%.

Сумма выявленных в первом квартале текущего года поддельных денежных знаков составила 42 млн рублей, что на 8,5% меньше, чем годом ранее, передает "Интерфакс".

Традиционно предпочтением у преступников пользуется пятитысячная банкнота. Подделки этой купюры составили 81% обнаруженных в первом квартале фальшивых денег.