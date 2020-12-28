Клиенты крупных российских банков начали жаловаться на новую схему мошенничества перед Новым годом

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Клиенты крупных российских банков начали жаловаться на новую схему мошенничества перед Новым годом. Вместо сообщений о несанкционированных операций они стали предлагать выгодные вклады, что совпадает с сезонными предложениями настоящих банков, пишет "Коммерсант".

Один из собеседников издания рассказал, что ему позвонили с номера банка и предложили открыть валютный вклад с повышенной ставкой по указанной злоумышленниками ссылке. На сайте банка этого предложения якобы пока нет, объяснили ему. Ссылка ведет на сайт, очень похожий на страницу входа в личный кабинет. Введенные логин и пароль становятся известны мошенникам.

По словам управляющего группы компаний в области информационной безопасности й RTM Group Евгения Царева, злоумышленники следят за тенденциями на рынке и "пытаются предложить наиболее актуальную и правдоподобную схему". В преддверии Нового года многие банки действительно предлагают клиентам праздничные вклады с повышенной доходностью, а россияне только в ноябре положили на валютные счета в банках 1,4 млрд долларов.

В этом году мошенники совершили 15 миллионов звонков россиянам. 93% преступлений связано с фишингом и социальной инженерией. За первое полугодие банки зафиксировали более 360 тысяч несогласованных операций со средствами граждан, общая сумма похищенного составила примерно 4 миллиарда рублей.