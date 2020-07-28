Следствие объявило в федеральный розыск основателя сети ресторанов "Корчма Тарас Бульба" Юрия Белойвана, обвиняемого в неуплате налогов. Об этом сообщается на сайте управления СК по Москве.

Белойвана обвиняют в сокрытии более 57 миллионов рублей от налоговых служб (статья 199.2 УК). Следствие считает, что в 2014-2015 годах после начисления налогов, пени и штрафа бизнесмен прекратил деятельность компании "Золотой рассвет", контролировавшую "Корчму Тарас Бульба", и перевел рестораны под новое юридическое лицо, а также занизил налоговую базу. Предпринимателя обязали оплатить недоимку до 18 мая 2016 года, однако он этого не сделал.

В июле 2019 года Белойван был признан виновным в совершении восьми преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере), на общую сумму более 650 млн руб., в том числе с вышеназванного общества. Предприниматель полностью признал вину, в связи с чем был приговорен к двум годам колонии общего режима. В октябре того же года Мосгорсуд смягчил ему приговор на 3 месяца, а в ноябре 2019 года суд освободил фигуранта от отбывания наказания из-за болезни.

Белойван заявил, что намерен выплатить недоимку по налогам частями, однако после освобождения фактически скрылся. В феврале 2020 года в отношении него было возбуждено уголовное дело по факту сокрытия денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание недоимки. На допрос Юрий Белойван не явился и объявлен в федеральный розыск, в ближайшее время планируется объявить его и в международный розыск.