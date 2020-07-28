Денежные средства, законность получения которых невозможно доказать, будут конфисковывать и перечислять в Пенсионный фонд РФ. О подготовке соответствующих поправок в Гражданский и Бюджетный кодексы "Известиям" рассказали в Минфине. Документ готовы поддержать в большинстве фракций Госдумы, учитывая многомиллиардный дефицит Пенсионного фонда. Однако в целом проблему дефицита это не решит.

Как выяснили "Известия", Минфин готовит поправки в ст. 46 и 146 Бюджетного кодекса РФ в части уточнения перечня доходов бюджета Пенсионного фонда. Речь идет о том, чтобы в ПФР перечислялись денежные средства, в отношении которых не представлены доказательства, подтверждающие законность их получения. Поправки в Бюджетный кодекс нужны для синхронизации его с ГК РФ, куда также вносятся новые нормы о конфискации денежных средств при отсутствии доказательств законности их получения. Они могут вступить в силу уже в декабре этого года. Кто именно будет осуществлять проверки и какова будет минимальная сумма, которая может вызвать сомнение контролирующих органов, в Минфине не сообщают.

Сейчас в пользу государства изымается только имущество, приобретенное на доходы, законность которых не подтверждена. В конце прошлого года Конституционный суд уточнил, что оно может быть конфисковано у любых лиц, а не только у чиновников и членов их семей, на которых распространяется действие закона о контроле за расходами госслужащих. КС рассматривал этот вопрос в связи с жалобами бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко, его родственников и знакомых. Ранее у них было изъято имущество на общую сумму более 9 млрд рублей.

Как заявил первый зампред фракции "Справедливой России" Михаил Емельянов, недоказанные доходы действительно могут быть одним из источников пополнения Пенсионного фонда, но это же говорит о том, что в стране не работает накопительная страховая система. В ЛДПР рассказали, что предлагали направлять эти средства непосредственно на рост пенсий, экономя таким образом размер трансферта ПФР из федерального бюджета. Однако правительство дало отрицательное заключение на этот законопроект. В КПРФ также признали, что Пенсионный фонд испытывает большую нехватку средств, но даже дополнительный источник средств вряд ли полностью исправит ситуацию.

В этом году ПФР впервые получил деньги от продажи конфискованного у чиновников имущества, не подтвержденного доходами. Выступая на заседании в Совете Федерации в июне этого года, генпрокурор России Игорь Краснов сообщил, что с января эта сумма составила 21,4 млрд рублей. Эксперты же напоминают, что Россия до сих пор не ратифицировала конвенцию ООН, которая преследует за незаконное обогащение и предполагает в том числе конфискацию средств, происхождение которых человек доказать не может. Подобный законопроект может вызвать напряжение у бизнеса и не решит проблему нехватки средств в ПФР целиком.