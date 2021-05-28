Александр Новак

Пресс-служба президента России

Российский газ, поставляемый в Европу по "Северному потоку", имеет в несколько раз меньший углеродный след, чем газ из США, заявил журналистам вице-премьер Александр Новак. Как пишет РБК, таким образом он прокомментировал слова главы Минэнерго США Дженнифер Грэнхолм, которая заявила, что Россия транспортирует по "Северному потоку" "самую грязную форму природного газа на Земле".

"Сейчас много хайпа на тему экологичности того или иного товара. Однако, если подходить к этому вопросу серьезно и оперировать объективными данными, то результат может удивить некоторых наблюдателей", - отметил Новак. По его словам, российский газ, поставляемый в Европу по "Северному потоку", имеет почти в четыре раза меньший углеродный след в пересчете на кВт/ч, чем газ, поставляемый в Европу из США. Это в основном связано с тем, что в США большую часть газа добывают из сланцевых пород при помощи гидроразрыва пластов. "В свою очередь, Россия уделяет огромное внимание обеспечению экологического лидерства и снабжению наших партнеров чистой энергией", - заключил он.

Глава Минэнерго США Дженнифер Грэнхолм заявила о "грязном российском газе", поясняя свою позицию по санкциям против "Северного потока-2". Она отметила, что не поддерживает недавний отказ Вашингтона от санкций против оператора строительства трубопровода Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига. Они не попали под новые ограничения, которые США ввели 21 мая: тогда госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что это решение было принято в национальных интересах США. Президент США Джо Байден назвал введение новых санкций против "Северного потока-2" непродуктивным для отношений с Европой, тем более что газопровод уже практически готов.

В то же время под новые санкции США попали две компании и одно учреждение, связанные со строительством газопровода "Северный поток-2". Речь идет о "Мортранссервисе", ФГБУ "Морская спасательная служба" и Самарском теплоэнергетическом имущественном фонде. Кроме того, под санкциями оказались также 13 судов, в том числе трубоукладчик "Академик Черский" и судно снабжения "Балтийский исследователь".