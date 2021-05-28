ВСЕ ФОТО Производители куриных яиц попросили Минпромторг РФ помочь решить проблему с "критическим снижением" закупочных цен на свою продукцию

Pixabay.com Кроме того, за последний год производители столкнулись еще и с существенным ростом издержек, в результате чего закупочные цены оказались ниже себестоимости производства, рассказывают собеседники газеты

Фотобанк Moscow-Live / Будишевский Николай Министерство указывает, что благодаря комплексу мер поддержки птицеводческой отрасли цены производителей на куриные яйца значительно снизились за последние несколько недель после активного роста в начале текущего года

Фотобанк Moscow-Live / Будишевский Николай

Производители куриных яиц попросили Минпромторг РФ помочь решить проблему с "критическим снижением" закупочных цен на свою продукцию, пишут "Ведомости" со ссылкой на два источника, участвовавших в совещании в министерстве 26 мая. В противном случае, говорят они, на рынке может возникнуть дефицит яиц.

Как отметили производители, проблемой для них стало сезонное сокращение спроса на продукцию после Пасхи. К тому же в текущем году ритейлеры переоценили спрос, и в результате большая часть продукции осталась невостребованной.

Кроме того, за последний год производители столкнулись еще и с существенным ростом издержек, в результате чего закупочные цены оказались ниже себестоимости производства, рассказывают собеседники газеты.

Представитель Минсельхоза подтверждает, что к 26 мая яйца 1-й категории в опте подешевели на 19,5% к аналогичной дате апреля, а 2-й категории - на 10,9%. Гендиректор Росптицесоюза Галина Бобылева уточняет, что ритейлеры по итогам тендеров закупают такие товары по 36-45 рублей за десяток без учета НДС, тогда как их себестоимость сейчас составляет в среднем 49-52 рубля.

Долго работать в убыток производители яиц не смогут, говорит Галина Бобылева. По ее мнению, вероятно, некоторые компании в таких условиях задумаются о сокращении поголовья несушек, что в конечном итоге может привести к дефициту продукции.

Минсельхоз оценивает ситуацию с яйцами как "стабильную и комфортную для дальнейшего наращивания объемов производства и не ожидает дефицита яиц на внутреннем рынке".

Министерство указывает, что благодаря комплексу мер поддержки птицеводческой отрасли цены производителей на куриные яйца значительно снизились за последние несколько недель после активного роста в начале текущего года.

"Одной из причин такой динамики стало замедление или прекращение роста цен на зерновые культуры (фуражная пшеница, ячмень, кукуруза), а также подсолнечный шрот, являющиеся основными компонентами кормов. Кроме того, в весенне-летний период цены производителей на яйца снижаются под действием сезонного фактора - уменьшаются затраты на тепло, электроэнергию и другие составляющие себестоимости", - приводит комментарий ведомства РИА "Новости".

В свою очередь новые меры поддержки отрасли, разработанные Минсельхозом, будут, по его мнению, способствовать сохранению стабильной ситуации в долгосрочной перспективе. Министерство напоминает, что для предприятий птицеводства до 1,5 миллиарда рублей с 1 миллиарда увеличен максимальный размер льготного краткосрочного кредита на одного заемщика.

"Также появилась возможность пролонгации льготных инвесткредитов на срок до 12 лет предприятиям, пострадавшим от высокопатогенного гриппа птиц. Для обеспечения кормовой базы введены льготные краткосрочные кредиты животноводам на закупку зерна, шротов, жмыхов и аминокислот. Указанные меры позволят поддержать рентабельность производителей и сохранить их финансовую устойчивость", - добавили в министерстве.

Однако гендиректор "Infoline-аналитики" Михаил Бурмистров считает, что призывы властей к сдерживанию цен и их регулирование дестабилизируют ситуацию и в результате все участники рынка ведут себя нерационально.

По его словам, с одной стороны, сети увеличивают закупки, чтобы избежать пустых полок в периоды повышенного спроса у населения, с другой - производителям сложно согласовать повышение цен с ритейлерами, хотя себестоимость у них резко увеличилась. Но и поставлять себе в убыток они тоже не могут, поэтому будут искать предлог для сокращения поставок по невыгодным для себя контрактам.

Опасные эксперименты с регулированием цен на продовольственные товары начались в конце прошлого года по инициативе Кремля. Соглашение о заморозке цен на сахар между правительством, производителями и сетями было впервые подписано в декабре 2020 года - после того как Владимир Путин возмутился подорожанием социально важных продуктов и поручил Михаилу Мишустину с этим разобраться.

К весне ситуация только усугубилась. С конца марта отгрузки сахара были практически полностью прекращены, сообщали некоторые ритейлеры.

Производители стали придерживать продукцию, чтобы продать ее ритейлерам уже с госсубсидией - но получить субсидию они могут только в случае прямой поставки ритейлеру с завода. На начало апреля запасов сахара у ритейлеров оставалось на пару недель.

Специализированный портал Sugar.ru оценивал, что убытки сахарной промышленности от фиксации цен составят около 10 млрд рублей за весь период регулирования. Из них 3 млрд планирует компенсировать государство. При этом, если бы малоимущим россиянам просто раздали бы деньги на сахар, потребовалось бы гораздо меньше - 1,8 млрд рублей.

Даже если эксперимент с регулированием цен понемногу отыграют назад, пустые полки в магазинах - это вопрос ближайших лет, считает директор аналитического центра "СовЭкон" Андрей Сизов.

"В рыночных условиях, если возникает дефицит товара, его доставят хоть из Антарктиды. Поэтому дефицита советского типа в них быть не может", - говорил ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов. Но сейчас Россия, которая 30 лет строила рыночную экономику, вдруг решила взяться за агрорегулирование - это ломает структуру рынков и лишает их инвестиционной привлекательности.

В результате нерыночных мер правительства будет сокращаться все сельское хозяйство, не только сахарное производство, подчеркивал Андрей Сизов. Это особенно обидно, учитывая, что в последнее время оно росло опережающими темпами: "рост сельского хозяйства в 2020-м - 1,5%, пищевой промышленности - 3,5%". "И это при падающей экономике", - напомнил он.