Мосгорсуд / ВКонтакте Фигуранты дела Baring Vostok в Мосгорсуде, август 2020 года

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Кипрская компания Evison (принадлежит фонду Baring Vostok) и "Финвижн" (контролируется Артемом Аветисяном), находящиеся в акционерном конфликте из-за спора вокруг банка "Восточный", заключили мировое соглашение - они отзовут все иски друг к другу, поданные в различных юрисдикциях. Об этом говорится в совместном заявлении сторон, поступившем в РБК.

"Мировое соглашение предполагает отзыв всех исков из российских, зарубежных и третейских судов. Процесс может занять порядка двух месяцев", - сказано в документе.

Соглашение урегулирует все юридические споры и претензии между акционерами, в том числе в рамках арбитражных дел, уточняется в заявлении, но оно не касается уголовного дела, возбужденного в отношении бывших членов совета директоров банка "Восточный". Таким образом, мировое не связано с делом против топ-менеджеров фонда, по которому проходит, в том числе, основатель Baring Vostok Майкл Калви.

"Акционеры подтверждают, что корпоративный спор между акционерами и уголовное дело - не связанные процессы. Акционеры решительно отрицают и опровергают информацию, прошедшую в российских и/или зарубежных СМИ, о якобы связанности корпоративного спора с уголовным делом", - заявили Evison и "Финвижн".

Стороны, пойдя на мировую, заложили крепкую основу для поддержания и выстраивания будущих отношений, говорится в заявлении. "Акционеры будут продолжать направлять свои совместные усилия и ресурсы на дальнейшее развитие банка "Восточный". Согласно договоренности, это публичное заявление будет единственным, связанным с содержанием мирового соглашения (оно является конфиденциальным, защищено специальным режимом неразглашения и не подлежит раскрытию третьим сторонам).

Конфликт между "Финвижн" и Baring Vostok длится с 2018 года. За прошедшее время стороны подали друг к другу иски в Великобритании, Италии, на Кипре и в России. В отношении топ-менеджеров фонда Baring Vostok, в том числе Калви, в 2019 году было возбуждено уголовное дело о мошенничестве (позже было переквалифицировано на растрату) по заявлению партнера Аветисяна Шерзода Юсупова. После возбуждения уголовного дела и задержания Калви и других сотрудников фонда "Финвижн" выиграла ряд российских процессов, которые позволили ей получить контроль над банком (ранее он был подконтролен Evison). Сейчас доля "Финвижн" и партнеров Аветисяна превышает 50%, в то время как Evison владеет 42% банка.

Расследование уголовного дела, возбужденного в отношении Майкла Калви, завершено. Обвинительное заключение утверждено Генпрокуратурой и будет передано в суд. 28 октября "Восточный" объявил, что получит возмещение ущерба по уголовному делу в размере 2,5 млрд руб. Его выплатит Первое коллекторское бюро, подконтрольное Baring. Основанием для возбуждения дела стала сделка по прощению выданного ПКБ кредита на 2,5 млрд руб. в обмен на акции люксембургского инвестфонда IFTG - следствие посчитало, что их рыночная стоимость значительно ниже этой суммы, а деньги были похищены. Калви и другие сотрудники фонда не раз заявляли, что уголовное дело связано с корпоративным конфликтом в "Восточном", Аветисян и "Финвижн" это отрицали.

Калфи и другим фигурантам уголовного дела о растрате (ст. 160 УК РФ) грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере 1 млн рублей. Это уголовное дело частно-публичного обвинения, объясняет адвокат Forward Legal Данил Бухарин. "Подобные дела возбуждают только по заявлению потерпевшего - поэтому оно частное. А публичное оно потому, что не может быть прекращено по примирению сторон", - сказал он The Bell.

Примирение сторон возможно только в исключительных случаях: если преступление совершено впервые, стоимость похищенного имущества менее 250 тысяч рублей и ущерб возмещен потерпевшему, тогда суд или следствие вправе прекратить уголовное дело. "Но по общему правилу такое дело должно быть в любом случае расследовано и передано в суд, а суд должен дело рассмотреть его и вынести решение", - добавил Данил Бухарин.