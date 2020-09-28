Утвержденный правительством общенациональный план восстановления экономики в заключительной версии стоит 6,4 трлн руб. и более чем наполовину исполнен с точки зрения финансирования, пишет "Коммерсант". Документ отличается от своих ранних версий и представляет попытку объединения в одну программу уже предпринятых антикризисных действий и новых целей развития.

23 сентября план, разрабатывавшийся с мая 2020 года, был утвержден на заседании правительства. Итоговая оценка его стоимости выросла более чем на четверть. Изначально предполагалось, что план будет одобрен в июле - начале августа 2020 года и будет представлять собой программу посткризисных госинвестиций, самостоятельно увеличивающих рост ВВП. Теперь же он представляет собой объединение двух уже реализованных "антикризисных пакетов" апреля-июня 2020 года и мер, развивающих эти действия, до 2021 года.

Так, план предполагает использовать спад импорта продукции легкой промышленности и закрытие внутреннего туризма для системного развития двух этих индустрий внутри РФ. Проблему диверсификации ОПК предлагается решить за счет ускорения импортозамещения стратегического импорта. Кроме того, план почти лишен чисто протекционистских элементов и предполагает не столько выделение финансирования, сколько субсидирование, преимущественно кредитных ставок и в форме госгарантий.

В большей своей части документ представляет собой дерегуляционную программу, которая сопровождается "очень быстрым переводом коммуникаций и контроля на цифровые платформы", в частности, в строительной отрасли. Кроме того, частью плана стали соглашения о защите и поощрении капиталовложений, а также быстрые и довольно крупных инвестиции в автодороги, в том числе платные.

Реализация плана в 2020 году временно повысит число конфликтов как в бизнес-сообществе, работающем с властями, так и внутри госаппарата, пишет газета. При этом цели плана выглядят реалистичными: первый его этап, который считается реализованным, предполагает остановку спада ВВП во втором квартале 2020 года и восстановление к докризисным оборотам в сферах обработки, розницы и услуг.

На втором этапе (октябрь 2020 - июнь 2021 года) планируется стабилизация и снижение безработицы, возвращение реальных доходов населения на уровень не ниже чем в 2019 году. На третьем этапе предполагается, что ВВП будет расти не менее чем на 3% год к году, безработица опустится ниже 5%, доходы домохозяйств продемонстрируют устойчивый рост.

Как отмечает издание, этот план выглядит весьма амбициозно, к тому же в мире полагают, что "коронавирусный" кризис затянется как минимум до 2023 года. Однако если реализация плана будет успешной, в конце 2021 года темпы роста ВВП выше 3% должны будут наблюдаться в несколько изменившейся экономике, цифровизированной выше мирового уровня, с большей глубиной финрынков, с большей устойчивостью к кризисам и с опытом быстрого выхода из сильного внешнего шока.