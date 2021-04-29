ФРС США

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Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, сохранила в среду базовую процентную ставку на уровне 0 - 0,25%, как и ожидалось рынком. Помимо поддержания ставки на текущем уровне, в ближайшие месяцы финрегулятор планирует продолжить покупку казначейских облигаций не менее чем на 80 млрд долларов ежемесячно, а также ценных бумаг, обеспеченных закладными (MBS), по крайней мере на 40 млрд долларов ежемесячно, пока не будет достигнут существенный прогресс в отношении максимальной занятости и ценовой стабильности. Об этом говорится на сайте регулятора.

ФРС намерена сохранять базовую процентную ставку на нынешнем уровне в 0 - 0,25%, пока не будут достигнуты поставленные американским финрегулятором цели, до которых еще далеко. Об этом заявил в среду председатель ФРС Джером Пауэлл на пресс-конференции по итогам заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке. Его слова приводит ТАСС.

"Состояние экономики находится еще далеко от наших целей, и, вероятно, потребуется некоторое время для достижения существенного дальнейшего прогресса. Наши рекомендации по процентным ставкам и выкупу активов связаны с <...> размером баланса и с нашими целями в сфере занятости и инфляции", - отметил Пауэлл.

По сути он указал, что ФРС нужно больше свидетельств укрепления экономического восстановления, прежде чем рассматривать возможность повышения ставки.

По его словам, "в период восстановления, вероятно, будет некоторое повышение цен, но <...> оно , скорее всего, будет носить временный характер". Как отметил Пауэлл, "риски для перспектив развития экономики сохраняются" из-за пандемии.

Глава финрегулятора добавил, что восстановление американской экономики до сих пор остается неравномерным, оно еще далеко от завершения. "Хотя восстановление экономики идет быстрее, чем ожидалось, оно остается неравномерным и далеко от завершения. Пути развития экономики по-прежнему в значительной степени зависят от темпов распространения вируса и мер, предпринимаемых для борьбы с ним", - указал он, подчеркнув, что рынок труда восстановился не полностью.

Кризис общественного здравоохранения продолжает оказывать давление на экономику, а риски для экономических перспектив сохраняются, считают представители регулятора США. Поэтому комитет продолжит следить за поступающей информацией касательно экономических перспектив и при необходимости готов скорректировать курс денежно-кредитной политики. Следующее заседание американского регулятора состоится 16 июня и будет сопровождаться публикацией обновленных макропрогнозов.