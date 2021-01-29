Госрегулирование цен на продукты может обернуться исчезновением дешевых продуктов

Moscow-Live / Тихонов Михаил

Кампания российских властей по борьбе с ростом цен на продукты питания набирает обороты. После жалоб торговых сетей на производителей, которые в связи с ростом издержек начали уведомлять контрагентов о повышении отпускной стоимости мяса, круп, сладостей и яиц, Минсельхоз вступил в переговоры с поставщиками, убеждая тех не повышать цены. Участники рынка предупреждают, что давление может обернуться сокращением производства продуктов, а решить проблему можно за счет прямой помощи малообеспеченным слоям населения. Об этом пишет "Коммерсант".

Минсельхоз начал переговоры с производителями продуктов питания, которые в последнее время поднимали отпускные цены или уведомляли об этом торговые сети. Пока что обсуждение носит неформальный характер: чиновники устно интересуются причинами и возможностью пересмотреть решение о повышении цен. В частности, этот вопрос обсуждался на совещании с участием Минпромторга на этой неделе. Так, торговые сети указали, что получают уведомления о повышении цен на кофе, чай, мясо, рыбу, кондитерские и хлебобулочные изделия, яйца и крупы. Только на яйца, к примеру, оптовые цены в центре РФ подскочили на 20%. В некоторых сетях на совещании говорили о "волнообразном" всплеске уведомлений после 15 января.

Сдерживанием цен на продукты питания в РФ занялись в декабре прошлого года, после того как на эту тему обратил внимание президент Владимир Путин. Так, поставщики и сети договорились о фиксации предельных отпускных и розничных цен на подсолнечное масло и сахар до конца первого квартала.

Как поясняет источник на рынке розничной торговли, сетям в течение 2020 года рекомендовали не принимать от поставщиков повышение цен, а с декабря рекомендация фактически превратилась в императив. Но продолжать сдерживать цены собственными силами розница не может, особенно в условиях роста цен на топливо или сырье. Потому некоторые компании указали чиновникам, что о сдерживании стоимости продуктов следует договориться с поставщиками.

Производители продуктов в свою очередь указывают, что поставщики пытаются повысить отпускные цены всего на несколько процентов, что нельзя сравнить с размером наценки некоторых сетей, и речь часто идет о продуктах среднего и высокого ценовых сегментов. Стремление же сдерживать отпускные цены в ущерб поставщикам просто вынудит тех сократить производство либо исключить из ассортимента наиболее дешевые и менее доходные продукты.

По словам юристов, устные переговоры Минсельхоза с поставщиками можно считать попыткой удержать инфляцию в допустимых пределах, чтобы избежать госрегулирования цен. При этом, если речь не идет о репрессивных мерах, то говорить о недобросовестности практики нет причин. В Минсельхозе заявили, что ведут "плотное взаимодействие" с ключевыми производителями и отраслевыми союзами, обсуждая меры регулирования рынка, динамику цен и пр., чтобы не допустить необоснованного роста стоимости базовых продуктов питания.

Как отмечают эксперты, в начале пандемии чиновники и участники рынка достаточно эффективно справлялись с ажиотажным спросом, и у государства могло сложиться впечатление об эффективности регуляторных мер. При этом небольшое повышение цен на продукты не будет критичным для большинства потребителей, а 13-15 млн малообеспеченных можно поддержать прямой помощью. Сейчас же все стороны заинтересованы в том, чтобы не допустить распространения ценового регулирования на новые категории продуктов, так как это обернется катастрофой. Чиновникам, включая местные власти, стоит в принципе запретить вмешательство в работу рынка, а профильным министерствам следует заниматься развитием аналитических служб, чтобы предсказывать колебания цен на продовольствие.