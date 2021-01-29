После отмены обязательной удаленки только четверть московских компаний возвращает сотрудников в офисы

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После отмены мэрией Москвы обязательной удаленки для 30% работников столичных предприятий данная мера стала носить рекомендательный характер, и руководители компаний теперь сами решают, возвращать работников в офисы или сохранять удаленку.

Однако большая часть предприятий все равно не планирует возвращаться к докарантинным форматам работы, говорится в исследовании портала по поиску работы SuperJob.

Согласно опросу, вернуть всех сотрудников с удаленки собираются 25% компаний. 32% компаний планируют оставить всех "удаленщиков" трудиться дистанционно, а еще 34% хотят вернуть работать на территории работодателя лишь часть сотрудников. 9% респондентов затруднились дать ответ.

Отметим, что планы работодателей примерно сходятся с предпочтениями работников.

Оператор облачных коммуникаций для бизнеса "Манго Телеком" в разгар пандемии изучал, насколько офисным сотрудникам удалось приспособиться к работе из дома в условиях вынужденной самоизоляции. Желание как можно скорее вернуться в офис выразила треть респондентов. Столько же ответили, что переносят карантинный режим вполне спокойно, а еще треть, попробовав удаленку, не против продолжить ее на постоянной основе.

При этом многие участники опроса "Манго Телеком" отмечали, что на удаленке стали тратить на работу заметно больше времени. Отдельно около 30% опрошенных подчеркивали, что дома работают и по выходным, хотя в офисе этого не делали.

Эксперты считают, что в будущем формат удаленной работы сохранится и будет использоваться повсеместно, а самым популярным режимом работы станет гибридный - ходить в офис будет только часть сотрудников или все, но время от времени, на встречи или по желанию.