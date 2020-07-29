Трубоукладчик "Академик Черский", способный достроить "Северный поток-2", перестал принадлежать к группе "Газпрома". Судно продолжает стоять в немецком порту Мукран, на логистической базе Nord Stream 2, сообщает РБК.

В начале июня издание писало, что "Академик Черский", до начала 2020 года числившийся в составе ООО "Газпром флот", находится в собственности АО "Самарский теплоэнергетический имущественный фонд" (СТИФ). К 31 марта этот фонд входил в группу "Газпрома", однако в новом списке аффилированных лиц монополии по состоянию на 30 июня его уже нет.

В то же время СТИФ остается действующим юридическим лицом и названия не менял, но сменил местонахождение с Самары на Санкт-Петербург. Это означает, что во втором квартале фонд сменил собственника и гендиректора, а также воспользовался правом не раскрывать часть данных из-за санкционного риска. СТИФ считается непубличным акционерным обществом и не обязан раскрывать текущих участников.

По данным источника РБК в газовой монополии, в "Газпроме" считают, что санкционные риски в связи с работой судна невелики. До начала 2020 года трубоукладчик "Академик Черский" входил в состав эксплуатационного флота ООО "Газпром флот" наряду с судами снабжения "Остап Шеремета" и "Иван Сидоренко", которые также больше не фигурируют в составе "Газпром флота". Теперь ими владеет АО "Нобилити", которое было создано в конце апреля 2020 года и также не обязано раскрывать своих владельцев.

Компании Nord Stream 2, принадлежащей "Газпрому", осталось достроить около 6% газопровода "Северный поток-2", преимущественно в водах Дании. Этим летом Датское энергетическое агентство (DEA) разрешило Nord Stream 2 прокладывать трубы с использованием судов с обычной системой позиционирования. Аналитики полагали, что достраивать газопровод будут "Академик Черский" и трубоукладочная баржа "Фортуна", но финальный этап строительства пока не начался. Nord Stream 2 придется ждать по крайней мере до начала августа, когда истечет срок подачи возможных апелляций на недавнее решение DEA. Если достройка газопровода начнется в это время, то завершить ее предполагается к концу сентября.

Ситуацию осложняют дополнительные санкции против "Северного потока-2" со стороны США. В июле палата представителей и сенат США приняли свои версии оборонного бюджета на следующий финансовый год, и в обеих фигурируют санкции против страхователей судов-трубоукладчиков Nord Stream 2 и поставщиков оборудования для таких судов.

В версии сената также предусмотрены санкции против организаций, которые будут сертифицировать газопровод перед сдачей в эксплуатацию. В какой форме будут приняты санкции против Nord Stream 2, станет ясно к концу сентября, когда конгресс утвердит компромиссный вариант оборонного бюджета. В начале года президент РФ Владимир Путин заявил, что "Северный поток-2" заработает в конце нынешнего или в начале следующего года.