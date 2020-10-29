Президент России Владимир Путин объявил о продлении еще на три месяца отсрочки по налогам и страховым взносам для отраслей, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса

Пресс-служба Президента России Прежде всего это касается сферы общественного питания и других услуг, которые продолжают испытывать проблемы, сказал Путин на открытии 12-го инвестиционного форума ВТБ Капитал "Россия зовет!"

Pixabay.com

Президент России Владимир Путин объявил о продлении еще на три месяца отсрочки по налогам и страховым взносам для отраслей, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса. Прежде всего это касается сферы общественного питания и других услуг, которые продолжают испытывать проблемы, сказал Путин на открытии 12-го инвестиционного форума ВТБ Капитал "Россия зовет!"

Также принято решение продлить на весь следующий год мораторий на плановые проверки малого бизнеса. Путин подчеркнул, что вводить тотальные ограничительные меры и общенациональный локдаун не планируется. Он отметил, что риски для экономики еще сохраняются, но, "несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, мы сейчас готовы к работе в условиях эпидемии гораздо лучше".

Президент добавил, что некоторые регионы требуют особого внимания, "есть вопросы и проблемы", но "в целом ситуация действительно лучше" за счет опыта мобилизации системы здравоохранения и проведения необходимых профилактических мер.

"В случае же объективной необходимости с учетом рекомендаций врачей по ситуации в конкретном регионе, городе, муниципалитете будут приниматься оправданные точечные решения, которые позволят максимально защитить безопасность людей и сохранить непрерывную деятельность предприятий и организаций" - сказал Путин (цитата по сайту Кремля).

Он призвал предпринимателей и руководство компаний "проявить социальную ответственность" и соблюдать все предписания врачей и специалистов касательно условий труда персонала. Путин также заявил о необходимости "донастроить" меры как оперативной, так и долгосрочной поддержки бизнеса, особенно малого и среднего.

В целом, по мнению президента, России удалось "сохранить макроэкономическую стабильность, не допустить всплеска инфляции, обеспечить устойчивость финансовой ситуации на рынке".