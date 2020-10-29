В Госдуме предложили ввести систему "рангов" вместо пенсионных баллов

Moscow-Live.ru / Алексей Поляков Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников предложил ввести новую систему начисления пенсий "по рангам", а также возобновить отчисления работников на будущую пенсию со своей зарплаты

duma.gov.ru

Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников предложил ввести новую систему начисления пенсий "по рангам", а также возобновить отчисления работников на будущую пенсию со своей зарплаты. Об этом пишет РИА "Новости".

Парламентарий отметил, что в действующей сейчас системе баллов при начислении пенсии путаются даже специалисты, и начисление должно происходить по разрядам.

"Грубо говоря, минимальная пенсия - первого ранга, более повышенная - пенсия второго ранга и так до максимальной, условно говоря, должно быть десять рангов. Есть определенный перечень показателей, которые определяют человека в тот или иной ранг. И он знает, если он достиг определенного ранга, у него включается то же, что сейчас входит в коэффициент, но только более агрегированные показатели. Он знает, какая пенсия у него будет", - сказал Калашников.

По рангам будет происходить и индексация пенсий. Кроме того, депутат предложил вспомнить положительный, по его мнению, опыт Советского Союза, где люди платили на будущую пенсию один процент от зарплаты.

В прошлом году Счетная палата отметила, что применяемая с 2015 года формула расчета страховой пенсии, при которой ее размер зависит от индивидуального пенсионного балла, вообще не стимулирует граждан работать дольше. А реализуемая с 2013 года Стратегия долгосрочного развития пенсионной системы пока не привела к заметному улучшению положения и неработающих пенсионеров.

Тогда же эксперты отметили, что к нужному результату не привел и отказ от индексации пенсий работающих пенсионеров: если на 1 января 2016 года их насчитывалось 15,26 млн, то уже через год стало на треть меньше - всего 9,88 млн. К 1 января 2019 года число работающих пенсионеров в России сократилось до 9,67 млн, а их доля в общем числе пенсионеров - до 22% (на 1 января 2016 года было 35,7%).

Между тем Минфин вновь подтвердил, что не собирается возвращать индексацию таких пенсий. "Пенсия - это компенсация за утраченный заработок и, если пенсионер, который получает пенсию, еще и работает, то заработок не утрачен", - сказал министр финансов Антон Силуанов, выступая в Госдуме. По его словам, в последние годы зарплата в среднем растет выше инфляции, кроме того, прогнозируется рост зарплаты. По словам Силуанова, вопрос индексации пенсий заключается даже не в деньгах, а "в некоей справедливости", и предложил сосредоточиться на поддержке неработающих пенсионеров.