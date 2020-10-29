Moscow-Live.ru / Вячеслав Акишин Молодые семьи оказались самыми пострадавшими от коронакризиса: 64% хватает денег только на еду и одежду

Moscow-Live.ru / Вячеслав Акишин

Почти двум третям российских молодых семей - 64% - денег хватает только на еду и одежду, обеспечить товарами длительного пользования они себя не могут. Это следует из опроса об уровне оценки домохозяйствами своего финансового состояния за второй квартал 2020 года, опубликованного на сайте Росстата.

По сравнению со вторым кварталом прошлого года финансовое положение молодых семей (возраст супругов составляет от 18 до 25 лет) значительно ухудшилось. Во втором квартале 2019 года эта категория домохозяйств была наиболее благополучной: более половины из них (50,3%) заявляли, что им хватает средств на что-то еще, кроме еды и одежды. Спустя год молодые семьи оказались наименее обеспеченными. После них хуже всего себя чувствуют неработающие пенсионеры - 62,4% из них не могут позволить себе покупать что-то кроме одежды и еды. В 2019 году таких было 58,8%.

Финансовое положение в среднем улучшилось у многодетных семей - 50,5% из них сообщили, что им трудно покупать товары длительного пользования (бытовую технику, мебель, транспортные средства). Годом раньше их было почти на 10% больше.

В целом доля российских семей, которые могут позволить себе только одежду и еду, за год незначительно увеличилась. Если в прошлом году этот показатель составлял 49,4%, то сейчас вырос до 49,9%. Больше всего таких домохозяйств на Алтае (75,9%), в Курганской (73,7%), Астраханской (73%), Ульяновской (72,8%) и Псковской (71,3%) областях. В 46 российских регионах более половины семей не обладают средствами для покупки товаров длительного пользования.

Наиболее благополучно чувствуют себя семьи в Ямало-Ненецком автономном округе. Только 19,3% местных домохозяйств заявили о наличии средств только на питание и одежду. В Саратовской области их 22,5%, в Ингушетии - 25,4%, в Ханты-Мансийском автономном округе - 27,3%, в Архангельской области - 31,7%.

Хуже всего свои доходы оценивают жители Брянской области: 33% семей заявили, что денег им хватает только на еду, а купить одежду, оплатить коммунальные счета уже трудно. Всего в России почти два десятка регионов, где 20% и более домохозяйств заявляют о подобном финансовом положении. Среди них Забайкалье, Томская и Пензенская области, Тыва, Башкирия.

По мнению аналитиков международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, на которое ссылается РБК, ухудшение положения молодых семей во втором квартале 2020 года связано с тем, что молодежь составляет львиную долю работников сферы услуг, которая больше всего пострадала от пандемии.

Кроме того, среди молодых семей велика доля бездетных, которые не могут рассчитывать на ежемесячные выплаты на детей. С этим же эксперты связывают улучшение финансового состояния многодетных семей, которые в период коронакризиса получили максимальную поддержку от властей.