Moscow-Live.ru / Вячеслав Акишин Курс евро превысил 93 рубля впервые с 2016 года, доллар вырос почти до 80

Moscow-Live.ru / Вячеслав Акишин

Курс евро на Московской бирже превысил отметку в 93 рубля за один евро - впервые с 21 января 2016 года. Доллар также прибавил в цене: как свидетельствуют данные торгов, на которые ссылается "Интерфакс", курс доллара составляет 79,68 рубля.

Исторический максимум курса евро составляет 100,74 рубля - по такой цене валюта торговалась в декабре 2014 года. Для доллара этот показатель составляет 85,50 - максимум зафиксирован 21 января 2016 года.

Аналитики связали продолжающееся падение курса рубля с конфликтом между Арменией и Азербайджаном - нестабильность в регионах вблизи России подает рынкам негативный сигнал. По словам экспертов, причинами падения рубля также стали рост количества зараженных коронавирусом, вторая волна коронавируса в Европе и возможное введение санкций против России из-за ситуации с Алексеем Навальным.

Как пишет РБК, после обновления очередных минимумов российская валюта может немного стабилизироваться, но в целом сохраняет курс на снижение, так как сейчас рубль не получает ни внутренней, ни внешней поддержки.

По мнению главного аналитика компании "Алор Брокер" Алексея Антонова, российская валюта локально перепродана. Все риски уже давно заложены в курс рубля, и теперь можно ожидать возвращения на более низкие уровни. Поддержка может прийти с рынка ОФЗ, где доходности снизились до уровня третьей декады апреля и стали интересны инвесторам, рассказал эксперт.

В Промсвязьбанке также не ожидают дальнейшего обвала. При этом в ближайшие сессии курс доллара, скорее всего, продержится у верхней границы диапазона ₽75-80, сообщил главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

28 сентября на открытии торгов курсы евро и доллара также резко выросли (с 90,9 до 91,7 рубля для евро, с 78,15 до 78,92 рубля для доллара, и после колебаний в течение дня остановились на еще более высоких отметах (евро - 92,2 рубля, доллар -79,05).

На прошлой неделе доллар и евро обновили свои максимумы с апреля 2020 года. В ходе торгового дня курс доллара США достигал 77,87 рубля, а евро - 90,58 рубля. Эксперты связали снижение курса российской валюты с укреплением доллара на мировых рынках, падением цен на нефть и рисками введения новых санкций против России.