В марте этого года россияне взяли рекордную сумму кредитов

DepositPhotos / Milly7 Согласно февральскому обзору Центробанка, пандемия привела к сокращению числа граждан, имеющих кредиты: так, во втором квартале 2020 года банковских заемщиков стало меньше на 800 тыс. человек, а клиентов микрофинансовых организаций - на 158 тыс

Фотобанк Moscow-Live / Акишин Вячеслав

Объем потребительских кредитов, выданных в России в марте 2021 года, вырос до рекордного показателя - 340 млрд руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные бюро кредитных историй "Эквифакс".

Средняя сумма потребкредита в стране впервые превысила 300 тыс. руб. - в среднем россияне в марте занимали у банков по 308 тыс. руб. Это на 4,9% больше, чем в феврале. При этом количество оформленных кредитов увеличилось на 11,4%, до 1,1 млн. В совокупности портфель потребительского кредитования в России в марте вырос на 16,9%, до 340,6 млрд руб.

"Рост среднего чека до 308 тыс. руб. по итогам марта - это новый абсолютный рекорд за всю историю мониторинга. Связан он, очевидно, с максимально либеральными кредитными политиками кредиторов, которые за счет увеличения средней суммы потребительского кредита стараются выполнить бизнес-планы", - пояснили в "Эквифаксе".

По мнению экспертов, на рекордную динамику повлияло снижение активности в секторе POS-кредитования (выдача займов в торговых точках на конкретные товары). Аналитики ожидают, что к концу 2021 года "средний чек" потребительского кредита в стране превысит 330 тыс. руб.

На фоне рекордного роста потребительского кредитования эксперты отмечают, что количество плохих займов, напротив, снизилось на 0,8%. Общая сумма просроченной задолженности осталась на февральском уровне - 549,7 млрд руб.

Согласно февральскому обзору Центробанка, пандемия привела к сокращению числа граждан, имеющих кредиты: так, во втором квартале 2020 года банковских заемщиков стало меньше на 800 тыс. человек, а клиентов микрофинансовых организаций - на 158 тыс.

В марте регулятор впервые с 2018 года поднял ключевую ставку на 0,25 п.п., до 4,5%. Аналитики тогда сообщали, что тенденция к ее повышению, вероятнее всего, сохранится и в будущем.

После решения ЦБ банки допустили рост ставок по кредитным продуктам и вкладам. Президент Сбербанка Герман Греф заявил, что в ближайшее время рассмотрит вариант незначительного увеличения процентов по розничным кредитам, вслед за ключевой ставкой вырастут и плавающие ставки по корпоративным займам. Аналогичное мнение высказали в ВТБ, Альфа-банке, Райффайзенбанке и других организациях, сообщает РБК.

Между тем к началу 2021 года показатель закредитованности граждан РФ обновил исторический максимум и составил 11,7% от всей суммы доходов. Показатель, который отражает платежи заемщиков по ссудам относительно доходов населения, на фоне кризиса и пандемии продолжил расти быстрыми темпами и достиг максимума за все время измерений с 2012 года. Согласно статистике ЦБ, за четвертый квартал прошлого года долговая нагрузка россиян увеличилась на 0,6 п.п., а с кризисного апреля 2020 года - на 0,8 п.п.

К январю средний уровень выплат россиян по необеспеченным кредитам достиг 9,8% от суммарных доходов, а по ипотеке - 1,9%. Ускорение роста долговой нагрузки произошло во второй половине 2020 года, что было связано с пандемией и сокращением доходов граждан, однако одновременно с этим рост долговой нагрузки сдерживался рядом факторов, включая сокращение процентных ставок.