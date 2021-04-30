Ограничение на экспорт топлива из России могут установить сроком на три месяца, следует из проекта постановления правительства, который опубликовало министерство энергетики РФ.

Меру предлагается ввести для недопущения ускорения роста цен на бензин. "Установить со дня вступления в силу настоящего постановления ‎сроком на три месяца временный запрет на вывоз из Российской Федерации видов топлива по перечню согласно приложению", - говорится в документе.

Проект постановления также предписывает Минэнерго и ФАС "обеспечить сбалансированность рынков топлива и недопущение ускорения роста цен на топливо". Отслеживать объемы производства и поставок бензина на внутренний рынок ведомства должны ежемесячно.

Под временный запрет на вывоз подпадают автомобильные бензины всех марок и легкие дистилляты.

Согласно документу, запрет не распространяется на топливо, перевозимое транзитом, а также на топливо, перемещаемое между регионами РФ через территорию иностранных государств. Ограничения не действуют на топливо, "содержащееся в технологических емкостях, предназначенных для его хранения, водных, воздушных, железнодорожных или автомобильных транспортных средств, используемое в целях эксплуатации в пути следования". Запрет также не распространяется на топливо, вывозимое для целей проведения международных спортивных мероприятий, для нужд Минобороны и для личного пользования физических лиц.

Идею о возможном введении ограничений на экспорт топлива из России первым озвучил вице-премьер РФ Александр Новак. Он отмечал, что мера в правительстве обсуждается как временная. В 2018 году российское правительство уже грозило ввести ограничения на вывоз топлива, если нефтяники не смогут добровольно нарастить предложение внутри страны. Но тогда такое решение так и не было принято, передает ТАСС.

Россия в 2020 году экспортировала 5,82 млн тонн бензина, что на 12,4% больше, чем в 2019 году. При этом объем производства бензина в России в 2020 году составил 38,4 млн тонн - на 4,5% меньше уровня 2019 года.

О том, что в правительстве намерены заняться регулированием цен на топливо, стало известно еще в марте. Перед этим Росстат зафиксировал подорожание горючего в рознице: средняя розничная цена бензина Аи-92 выросла на 11 коп. - до 44,38 руб., Аи-95 - на 11 коп. В целом рост стоимости топлива за первую неделю марта достиг 0,3% при общей инфляции в 0,2%.

"Минэнерго России продолжает регулярный мониторинг топливного рынка как в части достаточности поставок, так и сохранения конечных цен на близком уровне к инфляции", - говорили в министерстве. Для сохранения стабильного снабжения потребителей и поддержания объемов биржевых торгов правительство РФ рекомендовало нефтяникам увеличить загрузку НПЗ для полного удовлетворения растущего спроса внутреннего рынка.

Отметим, что правительство РФ уже опробовало ограничение экспорта как способ удержания цен на других товарных рынках. Однако это приводит к негативным последствиям, предупреждают экономисты и производители. Например, в Зерновом союзе в феврале заявили, что ограничения экспорта российской пшеницы привели к еще большему росту цен на нее на внешнем рынке и к потере доверия со стороны потребителей.

Хуже того, падают доходы производителей пшеницы, а это подрывает позиции всей отрасли и ведет, в свою очередь, к сокращению предложения и росту цен уже на внутреннем рынке.

К аналогичному результату приводит и идея повысить пош­ли­ны на экспорт. "Если цены на мировом рынке высоки, то именно возможность продавать на нем часть продукции даст производителям средства для манев­ра с ценами на внутреннем рынке, - напоминал экономист Владислав Иноземцев. - В 2016-2018 годах "Газпром" продавал газ за рубеж в среднем по $203/тыс. куб.м, сохраняя цены на внутреннем рын­ке на уровне 3,8-3,9 тыс. рублей, или $61,9. Получая маржу за границей, он мог быть щедрым внутри страны. Если бы вся его прибыль от экспорта "сре­залась" пошлинами, газ в России был бы намного дороже. К чему приводи­ли дополнительные пошлины на экспорт нефтепродуктов? Только к еще более резким скачкам цен на бензин в России. Всего этого никто в Кремле не помнит? Ведь собираемые пошлины - это не более чем налог на аграри­ев, и они не снижают, а повышают цену на их товар".