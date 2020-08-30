claudiodivizia / DepositPhotos Министерство финансов Великобритании разрабатывает планы крупнейшего повышения налогов за десятилетия для того, чтобы компенсировать потери бюджета из-за карантина, введенного в связи с пандемией коронавируса

claudiodivizia / DepositPhotos

Министерство финансов Великобритании разрабатывает планы крупнейшего повышения налогов за десятилетия для того, чтобы компенсировать потери бюджета из-за карантина, введенного в связи с пандемией коронавируса. Таким образом глава Минфина Риши Сунак намерен привлекать ежегодно до 25 млрд фунтов (33,3 млрд долларов), пишет газета The Sunday Telegraph, передает ТАСС.

Источники в правительстве подтвердили изданию, что чиновники обсуждают возможность повышения с 10% до 20% размера базисной налоговой ставки на продажу активов и с 18% до 20% - налога на продажу второй квартиры или дома.

Для более состоятельных граждан, которые платят налоги по повышенной ставке, размер сбора может быть увеличен до 40% (с нынешних 28% и 20%, соответственно).

Рассматриваемые предложения включают в себя и уменьшение объема пенсионных послаблений, введение налога на электронные продажи, повышение топливных и иных сборов.

Газета The Sunday Times в свою очередь упоминает о намерении британского Минфина повысить с 19% до 24% налог на прибыли компаний, что позволит дополнительно привлечь 12 млрд фунтов (16 млрд долларов) в бюджет в следующем году и 17 млрд фунтов в 2023-2024 годах.

Оба издания пишут, что подобные планы вызывают резкое противодействие бизнеса, который понес существенные потери во время пандемии, а выживание многих компаний оказалось под угрозой.

Однако, уточняет The Sunday Times, логика заключается в том, что даже после повышения налог на прибыль компаний будет меньше, чем в таких европейских странах, как Германия, Франция, Италия и Испания.