Правительство разработало законопроект об ужесточении налогового законодательства в части подачи деклараций: документы с арифметическими ошибками предлагается признавать недействительными, а срок на исправление ошибок сократится до пяти дней

ginasanders / DepositPhotos Сейчас налоговая инспекция должна направить подателю требование внести исправления в течение пяти дней и не рассматривает арифметические ошибки как основание для того, чтобы считать декларацию неподанной. При неподаче декларации налогоплательщик может получить штраф в 5% от неоплаченной в срок суммы

Moscow-Live.ru / Михаил Тихонов

Правительство разработало законопроект об ужесточении налогового законодательства в части подачи деклараций: документы с арифметическими ошибками предлагается признавать недействительными, а срок на исправление ошибок сократится до пяти дней.

Как пишут "Ведомости", такие новации содержатся в законопроекте "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации (в части реализации отдельных положений основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики Российской Федерации)".

Сейчас налоговая инспекция должна направить подателю требование внести исправления в течение пяти дней и не рассматривает арифметические ошибки как основание для того, чтобы считать декларацию неподанной. При неподаче декларации налогоплательщик может получить штраф в 5% от неоплаченной в срок суммы.

Налоговые юристы шокированы предложением правительства. Арифметические ошибки в основном допускаются по невнимательности или из-за некомпетентности, а не намеренно. По мнению экспертов, законопроект ставит налогоплательщиков в заведомо уязвимое положение. А суть проверки исполнения налогового законодательства заключается именно в проверке правильности декларирования налоговой базы и уплачиваемого налога, чтобы установить правильность применения законодательства о налогах и сборах. К тому же из законопроекта не ясно, с чем связано ужесточение законодательства.

Между тем Генпрокуратура, ФНС, МВД и СКР ведут совместную работу над разработкой новой статьи УК РФ "Налоговое мошенничество". Как рассказали "Коммерсанту" в Следственном комитете, подобные преступления могут квалифицироваться по разным статьям с разной ответственностью.

Статья 199 УК ("Уклонение от уплаты налогов") предусматривает максимальное наказание до шести лет тюрьмы. Однако часто те же деяния квалифицируют по статье 159 ("Мошенничество"), предусматривающей до 10 лет колонии. "Предприниматель мог неправильно заполнить декларацию, решив, что переплатил налоги, и потребовать возврата. Стоит ему получить хоть один бюджетный рубль, и он фигурант более тяжкой статьи", - пояснил адвокат Дмитрий Клеточкин.

Потенциальными фигурантами таких дел могут стать в том числе предприниматели, получившие помощь от государства в рамках борьбы с последствиями пандемии коронавируса. По словам других адвокатов, у следователей возникают трудности с доказыванием уклонения от уплаты налогов, и новая статья призвана детализировать состав таких преступлений с учетом имеющейся практики.