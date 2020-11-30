Moscow-Live.ru / Акишин Вячеслав Правительство России по поручению президента продлевает мораторий на плановые проверки малого бизнеса до 31 декабря 2021 года

Moscow-Live.ru / Акишин Вячеслав

Правительство России по поручению президента продлевает мораторий на плановые проверки малого бизнеса до 31 декабря 2021 года, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами. Стенограмма опубликована на сайте правительства.

Мишустин отметил, что этот сектор оказался наиболее пострадавшим от распространения коронавируса. "В малом бизнесе заняты миллионы людей, и наша задача - продолжить их поддержку", - подчеркнул он.

"Поддерживаю это решение президента и правительства. Проверка для предпринимателя - это дни и недели дополнительного труда, поэтому год без плановых проверок позволит тысячам компаний сосредоточиться на работе в сложнейших условиях пандемии", - написал в Twitter глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

Ранее о продлении на весь следующий год моратория на плановые проверки малого бизнеса заявил президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что риски для экономики еще сохраняются, но, "несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, мы сейчас готовы к работе в условиях эпидемии гораздо лучше".

Он призвал предпринимателей и руководство компаний "проявить социальную ответственность" и соблюдать все предписания врачей и специалистов касательно условий труда персонала. Путин также заявил о необходимости "донастроить" меры как оперативной, так и долгосрочной поддержки бизнеса, особенно малого и среднего.